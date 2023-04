El truco de WhatsApp para saber si un contacto con la confirmación de lectura desactivada ha leído tu mensaje

La confirmación de lectura de los mensajes de WhatsApp es una opción que llegó a la aplicación en 2014. Desde entonces, los usuarios pueden desactivarla para que los contactos con los que chatea no sepan si ha leído un mensaje o no. Es decir, no les aparece en la ventana de conversación el doble tic azul y por tanto no reciben la confirmación de que se ha accedido al mismo. Es una opción que aunque es práctica en determinados casos, también resulta enojosa en otros. Además, el usuario que la activa no solo evita enviar su confirmación de lectura, sino que tampoco recibirá las de las personas con las que chatea.

Esta es una medida de privacidad que, además, tiene varias limitaciones con las que muchos usuarios no están familiarizados. Y es que es una función más cosmética que real, dado que la propia aplicación ofrece la manera de saltársela y conocer cuándo te han leído un mensaje. Te explicamos cómo averiguar si tus mensajes escritos y notas de voz han sido leídos o reproducidos por un contacto con la confirmación de lectura desactivada.

En un chat privado

El principal uso que tiene la confirmación de lectura, en los chats privados, es fácilmente sorteable. Sigue estos pasos:

Selecciona el mensaje que has enviado y que quieres saber si han leído manteniéndolo pulsado.

el mensaje que has enviado y que quieres saber si han leído manteniéndolo pulsado. Toca en el icono de Información en el menú de la parte superior. Se abrirá un panel con dos apartados: Leído y Entregado y con la hora en la que ha sucedido. Aunque tu contacto tenga la confirmación de lectura desactivada, aquí se mostrará el doble tic azul si corresponde.

En un chat grupal

El funcionamiento de la confirmación de lectura es diferente en los chats de grupo. Su desactivación afecta solamente a los chats individuales, pero eso no quiere decir que vayas a recibir una confirmación inmediata de la lectura de un mensaje por parte de un contacto en concreto dentro del grupo.

Esto se debe a que el doble tic azul solo aparece cuanto todos los participantes de un grupo han accedido al mensaje, por lo que mientras quede uno por hacerlo se seguirá mostrando en gris. Ahora, puedes saber quién lo ha leído y quién no seleccionando el mensaje y pulsando en información. WhatsApp te mostrará los contactos que sólo lo han recibido y los que además lo han leído, con sus respectivas marcas de tiempo.

Con un mensaje de voz

Hasta mediados de 2021, desactivar la confirmación de lectura era completamente inútil con las notas de voz. Estas seguían mostrando el doble tic azul cuando el receptor accedía a la conversación, pero aunque este comportamiento fue corregido sigue siendo posible conocer si se ha accedido y también si se ha reproducido. Los pasos para acceder a esta información son los mismos que en los casos anteriores.