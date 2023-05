F1 23: descubre cómo se ha replicado el circuito de Las Vegas Strip para el simulador oficial.

Desde el estudio de desarrollo Codemasters han compartido un primer vistazo general al “Formula 1 Las Vegas Grand Prix” en ‘F1 23’, juego oficial de la FIA Formula One World Championship. El nuevo circuito debutará de forma virtual el día de su lanzamiento, el 16 de junio y ofrecerá a los jugadores, e incluso a los propios pilotos, la oportunidad de correr en el circuito antes del Gran Premio en el mundo real.

El estudio construyó el Strip Circuit de Las Vegas desde cero utilizando miles de fotos de referencia y cuantiosos datos de fotogrametría. El diseño incluye tres rectas, una secuencia de curvas de alta velocidad y una única chicane. Con velocidades medias comparables a las del Autódromo Nazionale Monza de Italia, los pilotos pasarán de 6,12 km a velocidades de hasta 341,18 km. Este circuito “de alto riesgo” supondrá un desafío para los pilotos, que deberán alcanzar la velocidad máxima en el Strip de Las Vegas, pasando por lugares emblemáticos, casinos y complejos turísticos.

