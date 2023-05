La versión de F1 23 para PS5 no será compatible con el sistema de realidad virtual PS VR 2.

Aunque inicialmente el respetado desarrollador británico Codemasters confirmaba que ‘F1 23’ admitiría realidad virtual en ordenadores, esto al parecer no se aplicará a la versión para PlayStation 5 y su PlayStation VR2. Ahora los responsables del equipo confirman que no existe una versión nativa para el nuevo accesorio de Sony, algo que supone un jarro de agua fría para los usuarios de la consola que esperaban con ilusión la incorporación de esta función.

Mediante una nota que ha remitido Electronic Arts al sitio especializado Mixed Reviews, el editor admite que la función es exclusiva para PC. “El juego de carreras F1 23 VR no será portado a PlayStation VR2. Electronic Arts nos ha informado que el juego se lanzará una vez más, solo a través de realidad virtual en ordenadores”, comentan desde el medio.

Como sucedió con la edición para la temporada pasada, el título, producido por EA, se queda sin versión de Realidad Virtual en las consolas PlayStation. No obstante, a pesar de esta confirmación, por el momento no se han revelado las razones por las cuales no se trabajará en el desarrollo o la migración de la licencia de carreras a la realidad virtual de Sony.

Lanzada en febrero de 2023, las ventas de PlayStation VR2 no están resultando como se esperaba la multinacional japonesa. En esto influye tanto su elevado precio como el escaso catálogo que ofrece, en el cual, por ejemplo, tan solo se destaca un juego de velocidad de calidad, ‘Gran Turismo 7’. Sus usuarios esperaban que con la llegada de ‘F1 23’ podrían ampliar experiencias y disfrutar del programa de Codemasters, gran especialista en el género, algo que en PlayStation no sucederá, al menos, durante la próxima temporada de F1 virtual.

A pesar de no adaptar el simulador a PSVR2, Codemasters ha garantizado que llevará ‘F1 23’ a consolas de la generación anterior, es decir, además de las versiones para PlayStation 5, Xbox Series y PC (VR), también se publicará en PS4 y Xbox One. Se lanzará el 16 de junio de 2023 y uno de los aspectos más destacados es la presencia de una edición especial con Max Verstappen, que incluye artículos del actual campeón mundial.

