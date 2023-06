Nintendo presenta los Joy-Cons para Switch en colores pastel que no puedes dejar pasar.

En Nintendo están dispuestos a llevar un nuevo mundo de colores pastel a nuestras Switch, ya que la casa de Mario ha presentado un nuevo lote de tonos para los controladores Joy-Cons de la híbrida. La compañía japonesa comercializará un total de cuatro nuevos colores, que tienen en común un acabado pastel que produce un conjunto más discreto que las opciones originales de la consola.

Según la compañía, cualquier interesado podrá adquirir las nuevas opciones en rosa, amarillo, morado y verde a partir del 30 de junio. En principio, parece que no habrá diferencia de precio en comparación con los modelos anteriores, lo significa que cada par costará alrededor de 80€. Tal y como se indica en la web oficial de Nintendo, los nuevos Joy-Cons llegarán en parejas predeterminadas, de modo que tendrás que optar por la combinación entre rosa y amarillo o morado y verde. En un principio, no se podrán adquirir pares con los mismos tonos.

Customise your #NintendoSwitch with these new Joy-Con controller colours, coming 30/06!



►Pastel Pink/Pastel Yellow

►Pastel Purple/Pastel Green pic.twitter.com/paOfvIGnHk