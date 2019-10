Borderlands 2 VR se estrena en PC con su versión más completa

Aunque ‘Borderlands 3’ es la última tendencia, a veces está bien volver a los clásicos y más si están mejorados para realidad virtual. Este es el caso de ‘Borderlands 2 VR’, que se estrena en PC con el pack de contenido descargable CAM, ofreciendo la misma experiencia que la versión de PlayStation VR, que incluye cuatro grandes campañas descargables y dos clases de personaje que acompañarán a los cuatro protagonistas del original ‘Borderlands 2’, Gaige la mecanomante y Krieg el psicópata.

También se incluyen los cinco packs Cazador de cabezas (La cosecha sangrienta de T. K. Baha, La voracidad del hambriento y glotón Guajolote, Cómo Marcus salvó el día del mercenario, Mad Moxxi y La boda sangrienta y Sir Hammerlock contra el hijo de Bucherax) además de Creature Slaughter Dome y muchas cositas más de los packs de mejora del Buscador definitivo, como el aumento del nivel máximo. Para completar el pack de contenido CAM, se añaden los elegantes cosméticos de los packs de cabezas y skins para que vuestro alter ego luzca el mejor estilazo posible.

Antes de comenzar a buscar el botín y la gloria del traicionero planeta de Pandora y enfrentarnos al megalómano Jack el Guapo y sus legiones de esbirros de Hyperion, podéis ver algunos detalles para comprobar si vuestro PC y casco de RV son compatibles, además de los requisitos de hardware mínimos y recomendados.

Requisitos mínimos

Procesador: equivalente o superior a Intel Core i5-4590/AMD FX 8370

GPU: NVIDIA GTX 1050 Ti/AMD Radeon RX 470 o superior

Memoria: 8 GB de RAM

Sistema operativo: Windows 10

Disco duro: 5 GB de espacio disponible

Versión de Direct X: DirectX 11

Requisitos recomendados

Procesador: Intel i5-4590/AMD Ryzen 5 1500X o superior

GPU: equivalente o superior a NVIDIA GeForce GTX 1060/AMD Radeon RX 480

Memoria: 8 GB de RAM

Sistema operativo: Windows 10

Disco duro: 12 GB de espacio disponible

Versión de Direct X: DirectX 11

Cascos compatibles de manera oficial: HTC Vive, Oculus Rift y Oculus Rift S

Borderlands 2 VR - Now Available on PC