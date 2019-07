Wolfenstein Youngblood actualiza requisitos de sistema y características en línea para PC

Bethesda ha actualizado parte del contenido alojado en la página oficial de Wolfenstein Youngblood . Para ser más precisos, la compañía ha variado las especificaciones para los requisitos del sistema del juego de disparos en primera persona. De acuerdo con lo que se indica en la sección, el juego requerirá de una conexión a Internet activa, aunque no se especifica si esta medida se limita únicamente al proceso de instalación -algo muy probable- y para los juegos en línea o también para ejecutar el título en el modo para un jugador. Por lo tanto, será necesario esperar unos días más para descubrir completamente el funcionamiento de esta característica del juego. Mientras tanto, te dejamos la lista actualizada de requisitos para ordenador:

Requisitos mínimos:

Requisitos recomendados:

Requiere sistema operativo y procesador de 64 bits.

Sistema operativo: Windows 7 / 8.1 / 10

Procesador: Intel Core i7-4770 o AMD FX-9370 / Ryzen 5 1600X

Tarjeta gráfica: Nvidia GTX 1060 6GB (o RTX 2060) o equivalente de AMD

Memoria: 16 GB RAM

Espacio: 60 GB de espacio disponible

Wolfenstein: Youngblood, es el primer juego cooperativo moderno de la serie para PC, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Nos lleva atrás en el tiempo (junto a un amigo o la IA) al París de los años 80, casi 20 años después de la segunda revolución estadounidense desatada por B.J. Blazkowicz en The New Colossus, en el papel de una de las hijas gemelas de B. J. Jess o Soph, para acabar con los nazis mientras buscan a su padre desaparecido.