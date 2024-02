WhatsApp alerta de que habrá más spam y estafas en la app a partir de marzo: esta es la razón

El próximo 6 de marzo finaliza el plazo dado a las empresas que Europa designó como guardianes de acceso para adaptarse a la Ley de Mercados Digitales. Una de ellas es Meta y entre los servicios que debe modificar para cumplir con la nueva normativa se encuentra WhatsApp. WhatsApp es la app de mensajería dominante en el mundo con más de 2.000 millones de usuarios, pero ahora debe abrirse a la interoperabilidad. Es decir, poder enviar un mensaje a, por ejemplo, un usuario de Telegram que este recibirá aunque no use la app de Meta.

Esta nueva característica estará disponible solo en los mercados europeos y evidentemente no es del gusto de Meta. WhatsApp no tiene un gran interés en incentivarla y ya ha comentado en varias ocasiones que considera que presenta riesgos en cuestiones de seguridad y privacidad. Y se lo recordará también a los usuarios cuando activen la opción, que no lo estará de forma predeterminada.

El medio especializado WABetainfo ha tenido acceso a la nueva funcionalidad en la beta de WhatsApp para Android 2.24.5.18. Se llamará Chats de terceras partes y mensaje alertará de los riesgos en los que incurre el usuario si decide usar la interoperabilidad.

