La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, viajó este lunes a América para reunirse con la secretaria de Trabajo de Estados Unidos (EE.UU.), Julie Su. Ambas representantes han firmado una declaración sobre transparencia algorítmica en el mundo del trabajo para combatir el "sesgo algorítmico".

Díaz ha asegurado que "los algoritmos no son neutros, tienen sesgos" y que, en su opinión, la utilización de esta herramienta computacional es "el debate del momento" y "no el del futuro". La vicepresidenta segunda española ha defendido la intención de los Gobiernos de España y de EE.UU de avanzar en el desarrollo de la economía digital, pero colocando los derechos fundamentales y laborales "en el centro".

Según la ministra española, en la negociación colectiva también se debería "negociar el uso de fórmulas matemáticas, algorítmicas o instrucciones matemáticas en el desempeño de las relaciones laborales". Díaz ha asegurado que los sistemas automatizados y los algoritmos se han de utilizar para promover la equidad en base a marcos ya existentes, así como para analizar las bases legales para controlar a las personas trabajadoras mediante sistemas automatizados, examinar si los métodos que se emplean detectan la parcialidad y, en su caso, cómo mitigarla, así como la idoneidad de la toma de decisiones que puedan vulnerar los derechos de las personas trabajadoras.

La vicepresidenta segunda, autora de la frase "los ricos tienen cohetes para escapar de la tierra", ha recurrido una vez más a la histórica retórica que tanto ha caracterizado a los dirigentes gallegos y ha declarado que "como son muy conscientes ustedes, los algoritmos no andan solos por la calle". Además, ha atacado a la ciencia como destructora de empleo cuando ha expresado "los algoritmos no despiden libremente por las calles" y ha sostenido la no imparcialidad de la tecnología: "los algoritmos y las fórmulas matemáticas no son libres", ha explicado.

Díaz se ha adelantado a las posibles críticas afirmando que estas herramientas "están depreciando el valor y el futuro del trabajo en el mundo" y que no tienen una "visión distópica" o de "ludismo tecnológico" sobre la realidad, sino compaginar el avance de la economía digital con los derechos fundamentales y laborales. Se trata de una visión que le otorga a las herramientas y los avances tecnológicos una carga ideológica y trata de politizarlos.

A pesar de negarlo, las ideas que ha expresado Yolanda Díaz podrían considerarse cercanas a una ideología contraria al progreso tecnológico, que mira con sospecha la implantación de las mejoras técnicas y tecnológicas en el trabajo, tomándolas como una posible amenaza contra los puestos laborales existentes y no como una posible elevación de la productividad.

De esta manera, las dirigentes de trabajo de ambas naciones firman un acuerdo que se centra en la información que los sistemas automatizados proporcionan sobre los trabajadores, si se cumplen requisitos de privacidad y la forma en que estos pueden afectar a las condiciones laborales o los derechos fundamentales de los trabajadores.

Según Díaz, la declaración pone el foco en la desprotección de las empresas hacia sus empleado, ya que, según su opinión, muchas de las compañías desconocen los sesgos que se dan en sus relaciones laborales. En sus propias palabras: "la declaración es un llamamiento a la comunidad internacional, pero ahora queremos asentarla en los foros internacionales en los que nos encontramos, singularmente en la OCDE, el G20" y otros muchos institutos".

La firma de la declaración es consecuencia de la cooperación en materia sociolaboral entre ambos países a raíz del Memorando de Entendimiento suscrito entre el Departamento de Trabajo estadounidense y el Ministerio de Trabajo y Economía Social en julio de 2022, en el que se aboga por garantizar la igualdad de oportunidades y los derechos de las personas trabajadoras, según ha informado EuropaPress.