“Beladqued” pintó las Meninas: los errores garrafales en el test cultural de “Supervivientes”

La novena gala de la actual edición de “Supervivientes” celebró el “Coco Quiz”, uno de los juegos más esperados por los seguidores del programa. Se trata de un test cultural en el que los concursantes demuestras sus conocimientos. Sin embargo, en algunas ocasiones no sorprendieron para bien, pues cometieron algún error y uno de ellos especialmente llamativo, de manera que poco tiempo tardó en hacerse viral en las redes sociales.

Las redes comenzaron su revuelo cuando, ante la pregunta lanzada por Lara Álvarez de quién pintó “Las Meninas” Elena Rodríguez respondió “Beladqued”, en lugar de “Velázquez”. Si bien la intención era buena, los seguidores no quisieron pasar por alto el hecho de que no supiese escribir de forma acertada el nombre de un pintor tan celebre e importante como es el de “Las Meninas”. Por otro lado, y por si no había sido suficiente, la concursante volvió a cometer otro error garrafal: afirmó escribiendo en su pizarra que el esternocleidomastoideo es un “gueso”.

Pero Rodríguez no fue la única concursante cuyas respuestas fueron motivo de risa, sino que también hubo otras preguntas en la que sus compañeros también erraron. Ante la pregunta de cuál es el río más largo del mundo, si Jorge acertó diciendo “Amazonas”, Yiya erró diciendo el “Guadiana”. Asimismo, y de nuevo en una pregunta relacionada con el arte, Álvarez preguntó “¿Quién pintó “Los girasoles”? Solo Ivana respondió bien (Van Gogh), mientras que Barranco respondió “Dalí”, Ana María “Gogen” (Gauguin) y Avilés “Picasso”.

Hubo más preguntas, algunas con aciertos, otras con fallos del mismo estilo. Y las críticas aún abundan por las redes sociales, de tal manera que su hija, Adara Molinero, ganadora de “GH VIP 7”, salió en defensa, en particular, de Elena Rodríguez: “Agradecería que se tuviera un poco de humanidad con mi madre en la prueba de cultura. Tiene dislexia”.