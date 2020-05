La perdiz con plumas y otras faltas de respeto que le han servido a Saray la expulsión de “Masterchef 8”

Los enfrentamientos en el plató de “Masterchef 8” se han disparado más que nunca en esta edición, y la gran mayoría vienen de la mano de la misma aspirante: Saray. No ha supuesto ninguna sorpresa que la concursante haya sido expulsada del programa, pues durante la actual edición ha faltado el respeto al equipo, tanto a jurado como compañeros, en reiteradas ocasiones, así como se ha mofado de la dinámica del concurso y hasta de su propio nivel culinario. Los jueces expulsaron a Saray calificándola como la aspirante con la que más se habían equivocado en el casting, de tal manera que se disculparon con el resto de aspirantes: “Este jurado os pide disculpas por el error que hemos cometido y la falta de vista a la hora de dejarla entrar a estas cocinas”.

La expulsión de Saray, que se fue por la puerta de atrás bajo petición de Jordi Cruz, quien le dijo “que no merecía” el delantal, se convirtió en un alivio para la convivencia de sus compañeros. Sin embargo, también supuso una de las galas con más tensión de la historia del programa. Para la primera prueba de la entrega emitida anoche, los aspirantes se enfrentaron a uno de los retos culinarios más deseados y temidos: la repostería, bajo supervisión del pastelero Christian Escribà. En 90 minutos debían cocinar un postre con frutas que les devolviera a la infancia.

Mientras que Juana y Michael se emocionaban mientras cocinaban recordando su pasado, los platos que más gustaron fueron el pastel de zanahora de José María, la tarta de limón de Sonsoles y el postre “equilibrado y seguro” de Luna. Sin embargo, Saray volvió a entrar en escena para sacar de quicio a los jurados. La aspirante presentó sus escasas cuatro galletas, lo cual indignó a los jueces, quienes vieron que la concursante no había aprovechado el tiempo y había mostrado una actitud de mofa. Esto acabó con uno de los enfrentamientos más duros que se recuerdan en el programa.

Después llegó la prueba de eliminación en la que se enfrentaban Luna, Fidel, Saray, Sara Lua, Juana, Sonsoles y Ana. Cada uno escogió una caja cuyos ingredientes tenían un valor de 5, 15, 25, 35, 45 y 55 euros. Y ahí entra la famosa y viral perdiz de Saray. La aspirante, al descubrir que tenía que cocinar una perdiz se negó a hacerlo, de tal manera que ni siquiera se esforzó en presentar algo decente y puso “el pájaro muerto” sobre el plato decorándolo. Tiraba la toalla “porque me da un asco que me muero y ya estaba escrito que me iba”, decía ella ante las cámaras. Al verlo, Pepe le pidió que no lo presentara porque “era una falta de respeto”.

Sin embargo, ella lo presentó y sus compañeros no daban crédito, calificando el plato como “lo nunca visto” y a ella como una Saray que “no queríamos ver”. Entonces, Jordi no aguantó más y se dirigió a la concursante: “Te voy a ser franco, que me faltes el respeto a mí, a tus compañeros, al programa, a los 28.000 candidatos lo entiendo, pero tu producto no tiene justificación”. “Ni se te ocurra abrir la boca porque no tienes nada que decir. Nos hemos equivocado contigo terriblemente, creo que ha sido la vez que más nos hemos equivocado. Te agradecería que te quitaras el delantal, que no mereces ni el negro, y cruces esa puerta ahora”.

Y así lo hizo, Saray fue la primera concursante del programa que se fue sin regalos y sin mediar palabra. Solo dijo “bye, bye” e hizo un paso de baile para faltar aún más el respeto de lo que hizo durante el programa. Aunque Saray no se arrepintió tras cruzar la puerta del programa, ha sido ahora, meses después de la grabación y en el momento de la emisión de la entrega, cuando la aspirante ha pedido disculpas por Twitter: “La verdad es que me pudo la situación y soy muy de arrebatos. Sentía que ya estaba escrito, que era mi momento de irme, y me bloqueé, me vine abajo y me superó... Lo siento”.