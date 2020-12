El recado de María Teresa Campos a “Sálvame”

María Teresa Campos ya no prodiga tanto su paso por los platós de televisión, sólo que lo hace prudentemente en sitios que considera de confianza o serios. Así lo ha demostrado con su aparición en “Un año de tu vida” el programa que presenta Toñi Moreno en Canal Sur. Allí aprovechó la tesitura para dejarle un recadito a Jorge Javier Vázquez y su paso por “Sávame Deluxe”.

Hace dos meses Campos había acudido al programa de los sábados de Telecinco que acabó como el rosario de la aurora y eso que fue con la intención de defenderse de las supuestas mentirasa se estaban diciendo sobre ella y su relación con Edmundo Arrocet. La periodista estuvo a punto de levantarse e irse debido a una serie de vídeos sobre sus polémicas, el tema de los conflictos con sus hijas y un “supuesto” mensaje de Arrocet. “Pensé que me iba a encontrar a la misma persona que la última entrevista y me he encontrado a otro”, le dijo Campos al presentador de “Sálvame”. “Que me voy... He venido aquí a una cosa muy concreta no a que me largues todo eso. Si sigues por ese camino me voy porque yo no he venido a eso”, espetó mientras se levantaba e intentaba salir del plató.

Momento en e que la periodista abandona el plató de "Sálvame"

Durante la entrevista con Toñi Moreno, ésta le explicó que tenía unos vídeos preparados en clara alusión a su paso por el programa de Telecinco y ésta bromeó: “Uy, los vídeos, los vídeos...”. Y es cuando Moreno aprovechó para asegurar que a diferencia de los del otro programa “aquí los vídeos son buenos”. Tras su paso por “Sálvame” varios compañeros de profesión ya le advirtieron que Jorge Javier Vázquez no dejaría pasar la oportunidad de continuar el tema, a lo que María Teresa Campos comentó que le habían dicho que “Como sabes cómo es, ahora habrá unas cuantas semanas que...”. Tras confesar que no lo pasó precisamente bien durante unas semanas, recordó que el tema se diluyó porque es “la esencia de ese programa”, y cuando se gasta un tema lo suficiente, enseguida sale otro que sustituye la atención de “Sálvame”.