Los Premios MIM, concedidos esta semana, han consagrado a «Patria» como la ficción nacional más importante del pasado año, convirtiéndose en uno de los grandes éxitos de audiencia y crítica de lo que va de temporada. Por ello, resulta lógico que estos días haya estallado la rumorología sobre la posibilidad de que HBO lanzase una segunda temporada de la obra dirigida por Aitor Gabilondo.

Sin embargo, no hay que olvidar que el guion de la serie es la adaptación de la novela homónima de Fernando Aramburu. Y por el momento el escritor no ha publicado ningún volumen más, nada que pueda dar esperanzas a los que confían en que «Patria» se convierta en saga. Y no parece que lo vaya hacer.

Ana Gabarain y Elena Irureta, las protagonistas de la serie

Por su parte, el director de la serie (Aitor Gabilondo) ya dejó claro que no habría segunda parte durante la promoción de la ficción. Incluso, en alguna entrevista llega afirmar que «no tendría sentido hacer una secuela». Así, por ambas partes, parece que el drama sobre esas familias, que vivieron las terribles consecuencias sociales de la tragedia de ETA, no contará con nuevos episodios.

La última esperanza para los adeptos de «Patria»

Sin embargo, para los seguidores del trabajo de Aitor Gabilondo y la narrativa que muestra Patria, el director sí deja una puerta abierta: «Otra cosa es que esta época, este universo, se siga contando. Y eso sería deseable. Desde otros ángulos, otras perspectivas. Esta es solo una de las cientos de historias que se pueden contar de estos 50 años». Así lo aclaraba en noviembre a Espinof.