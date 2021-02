Pelis malas

Voy a decir una cosita a todos los que van por la vida recomendando series: estamos hasta el mismo bolo de Zamora de series, de recomendaciones, de temporadas y de que nos deis vuestra opinión. Yo digo NO a todos esos amigos turras que degluten las series sin masticar y encima nos regurgitan un spoiler. Déjenos a los que gustamos de televisión bazofia y películas malas, por favor. La otra tarde, algún programador con cabeza y fuste, decidió que echaran en uno de los canales de siempre «Tiburones de hielo», la historia de una nueva raza de agresivos escualos que rompen el suelo helado de una estación de investigación del Ártico. Antes de los títulos de crédito, uno de ellos se había merendado seis huskies siberianos, un trineo y un señor. Así se empieza una película, hombre. Bueno, pues los escualos le cogen ojeriza a la estación de investigación. Dentro hay una negra, un sueco, una chinoli, un caucásico, otro negro pero como de las colonias holandesas, y una pareja de novios formado por una rubia y un muchacho regordete. Es decir, tú sabes de antemano que va a ser una matanza inclusiva e interracial. Muere el caucásico primero (que para eso es inclusiva), muere el negro (porque ya eran mayoría), los tiburones se encabezonan y rompen con las aletas el hielo y dejan la estación incomunicada porque se cargan una antena de alta frecuencia. Muere la china, muere otro caucásico, se auto inmola el sueco, a pesar de llevar una viga que le mete en un ojo a un animalico. Ahí se ve maqueta a tó lo que da. Llega un helicóptero para salvar a los que quedan pero, hay un tiburón saltarín y jode la operación. Les tiran bengalas, pero no les dan. Hasta que aparece un barco y consigue rescatar a la pareja de novios que, junto a un tiburón muerto en la cubierta se las promete muy felices. Hasta que el escualo resucita y se lanza por la borda, así que tendremos segunda parte de esta maravilla. Déjenme de Peaky Blinders, y denme basura. Encerrada vale, pero no me hagan pensar.