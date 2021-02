¿Quién es Angela Ponce, la nueva camarera de ‘First Dates’?

Cuatro emitió ayer el Especial San Valentín de ‘First Dates’ en el que destacó la presencia de Angela Ponce, la nueva camarera del programa, quien formará parte del equipo más romántico de la televisión durante varias semanas.

¿Quién es Ángela Ponce?

Nacida en Sevilla, Ángela Ponce se convirtió en la primera mujer transgénero que ganó el certamen de belleza Miss Universo España 2018. Posteriormente, ese mismo año, también rompió barreras al convertirse en la primera mujer transgénero en Miss Universo, aunque fue eliminada en la primera ronda de la gala final.

A sus 30 años de edad, es modelo y anteriormente ya había participado en ‘First Dates’, siendo pregonera del ‘Especial Orgullo’ celebrado por el programa en 2018. Entre sus trabajos, es imagen de la marca Pantene o desfiló en Mercedes-Benz Fashion Week de 2019. También, participó en la serie ‘La Veneno’, en la que tuvo un papel menor.

En Instagram muestra sus posados frente a la cámara. En esta red social tiene más de 600.000 seguidores. Sobre ‘First Dates’, ha asegurado que es un programa que yo ha seguido durante muchos años: “Me divertía verlo por la diversidad de personas y de formas de pensar que pasaban por ahí. Siempre me pareció muy interesante. Volver a participar en el programa y hacerlo como camarera ha sido una experiencia que me ha enriquecido muchísimo y con la que me he divertido mucho. Me ha hecho mucha ilusión poder formar parte del programa durante unas semanas”.