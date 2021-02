Montesinos: “Hay que abandonar el fanatismo en el que está instalado RTVE ahora”

Llegó el día y la hora para la votación en el Congreso de los Diputados de la elección de los vocales del Consejo de Radio Televisión Española, cuestión que llevaba atascada más de dos año y medio, lo que había hecho que Rosa María Mateo, que entró en el cargo de manera provisional se acabara dilatando en el tiempo.

El diputado Díaz Gómez, en representación de la formación de Ciudadanos, fue el primero en intervenir: “El asunto que puede unir al Partido Popular y al PSOE no es la ruina del país sino repartise los jueces y TVE... Siento tristeza y vergüeza”.

“Han adulterado el proceso. El más valorado es el señor Montemayor, pero ¿lo van a votar? En cambio sí van a votar al número 55. Mi grupo no va a participar en esta pantomima. que nadie se extrañe cuando ya nadie acabe escuchando ni viendo RTVE”, puntualizó.

Fernández Castañón, por el turno, de Unidas Podemos, incidió en “evitar el señalamiento a periodistas” y celebró que se desbloqueara la situación. “Es un proceso complejo, en el que se ha trabajado mucho”. “Necesitamos a un RTVE que sepa aprovechar el talento de la plantilla. Hay más de 300 trabajadoras interinas desde hace más de diez años y necesitan una solución inmediata. Es necesaria una televisión plural y que no esté dirigida, que no reaccione con represalias por un rótulo que a cierto poder no le guste”, comentó.

Mariscal Zabala, por Vox, habló de esta votación como un teatro. “Antes era una televisión saneada que contaba con ingresos, pero se les ocurrió que era buena idea repartir esos ingresos en la privada y TVE acaba con deudas que tienen que pagar todos los españoles. Los candidatos son comisarios políticos y no participamos en este reparto de consejeros”, recordó.

Número rojos: adiós audiencia

Por parte del Partido Popular, intervino Montesinos de Miguel, quien recordó que nos encontrábamos en el penúltimo trámite para elegir la presidencia y poner fin a una etapa que había sido provisisional, pero se había alargado en el tiempo y “cuyo balance ha sido nefasto”. “Solo en el 2020 los informativos han perdido un millón de espectadores y las dudas sobre el incumplimiento legal en materia de programas informativos es incuestionable. Urge que concluya el concurso y es necesario reciperar el servicio público. No debemos olvidar que todos los españoles somos accionista y tiene que ser de calidad. Hay que luchar contra el fanatismo en el que está instalado y urge despejar las dudas sobre su viabilidad. No nos podemos quedar en la manipulación”, dijo.

Por su parte, la socialista Raya Rodríguez, antes de hacer el descanso antes de las votaciones, quiso defender el papel de TVE y también el puesto de Rosa María Mateo durante este tiempo.