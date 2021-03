Celia Villalobos en “Liarla Pardo”: “A mí no me gusta Vox absolutamente nada, me parecen profundamente machistas”

A Celia Villalobos le gusta decir las cosas claras. Y no ha sido menos en su intervención en “Liarla Pardo” este domingo, en el que se despachó a gusto con la política española, y en el que repitió que no le gusta el partido de Santiago Abascal “absolutamente nada” y que, además, no comprendía como todavía había mujeres que votan a Vox.

Cristina Pardo le preguntó a al ex concursante de “Masterchef Celebrity” Celia Villalobos, si le molestaría que el PP tuviese que gobernar la Comunidad de Madrid “con Vox dentro”. La ex política explicó que ella era partidaria " de los dos grandes partidos. Yo creo que la estabilidad en política es fundamental en política para avanzar, para producir empleo y para seguir adelante”. Según Villalobos, su deseo es que “el Partido Socialista tenga la mayoría que tiene que tener, pero que el Partido Popular tenga la mayoría absoluta para no tener que comprometerse con lo que no quiere comprometerse”.

En clara referencia a Vox, instó a que se volviese a los “dos grandes partidos: centro izquierda y centro derecha que integre todas las sensibilidades”. Ante la pregunta de Cristina Pardo de si consideraba al partido de Abascal como ultraderecha, ella contestó con un rotundo “sí” y añadió que " a mí no me gusta Vox, absolutamente nada. No me explico cómo hay mujeres en Vox, es que no lo puedo entender por qué lo votan”.

Siguió su discurso asegurando que le parecen “profundamente” machistas y que “yo puedo no estar de acuerdo con el feminismo que defiende ahora la gente de podemos, pero no la posición de Vox en algunos temas sociales”.