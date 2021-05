¿Por qué Ana Rosa Quintana se marchó ayer a mitad de su programa y no está este viernes?

Ana Rosa Quintana abandonó ‘El Programa de Ana Rosa’ en mitad de la emisión del episodio de ayer, jueves. Numerosos espectadores reportaron en redes sociales que la presentadora se había marchado del plató en mitad del programa, justo antes de que comenzara la sección de ‘El club social’, en la que hablan sobre temas del corazón.

Algunos usuarios opinaron que Ana Rosa se había marchado del plató para no tener que dar su opinión sobre el documental de Rocío Carrasco (la presentadora ha sido uno de los rostros de Telecinco que ha puesto en duda los testimonios de Rociíto). No obstante, otros se mostraron preocupados por la presentadora, ya que la situación de ayer recordaba a la vivida el pasado mes de marzo, cuando Ana Rosa se ausentó en mitad de la emisión su programa para hacerse una PCR.

Además, este viernes tampoco se le ha visto presentando ‘El Programa de Ana Rosa’, mientras que su puesto ha sido ocupado a modo de sustitución temporal por Ana Terradillos. Sin embargo, para la tranquilidad de los seguidores de Ana Rosa, su ausencia no guarda ningún tipo de relación con el covid-19. Además, ella ya esta vacunada contra el coronavirus.

Según ha publicado ‘FormulaTV’, dejó el programa de ayer a medias y hoy no ha presentado su programa porque ha decidido tomarse unas pequeñas vacaciones durante el fin de semana. Aprovechando el final del estado de alarma y el levantamiento de las restricciones de movilidad, Ana Rosa ha decidido realizar un viaje y tomarse unos días de descanso. No obstante, el citado medio no apunta cuál ha sido el destino decidido para tomarse dichas vacaciones.