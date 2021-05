Olga Moreno se derrumba en ‘Supervivientes’ por Rocío Flores: “Soy Dios para ella”

‘Supevivientes’ se está convirtiendo en la segunda parte de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. En el caso del ‘reality’, la protagonista de la historia es Olga Moreno, que va detallando en pequeñas píldoras su relación con Rocío Carrasco, Antonio David Flores, sus hijos, la familia Mohedano y hasta con Rocío Jurado. Anoche fue el turno de profundizar más en el vínculo que la une con Rocío Flores, la hija de su marido con Rociíto.

La concursante se ha confesado junto a sus compañeros. En uno de los corrillos que se forman alrededor de ella cuando comienza a hablar de su familia, Olga dijo que lo que más ganas tiene es de darle un abrazo a Antonio David, pero reconoció que prefiere hablar con Rocío Flores antes que con su marido. “La conexión con Rocío es muy fuerte. Es la que peor lo está pasando desde que yo no estoy allí”, comentó. Ese vínculo es tan intenso porque Rocío lleva siendo su “cómplice” los últimos 21 años al implicarse en “ayudar a su hermano”, según asegura Olga. La mujer de Antonio David sostiene, entre lágrimas, que “la única verdad que se ha dicho es que le hemos dado una responsabilidad porque se la teníamos que dar”.

También habló del paso de Rocío Flores por ‘Supervivientes’. Desde entonces siente “una pena” por aceptar ir al concurso y “dejar” a su hermano solo. La concursante ha confesado que el matrimonio no ha tenido “más remedio que hacer que ella también fuera como una madre” para David Flores. Olga se vino abajo al creer que no ha valorado lo suficiente el esfuerzo que ha realizado Rocío por su hermano y no demostrar “lo mucho que la he necesitado”. En ese camino por hacer de Rocío una “mujer fuerte”, Olga se arrepiente de no haber dado las suficientes muestras de cariño, ya que “a lo mejor necesitaba más abrazos”. A pesar de todo, la concursante piensa que el cariño que siente hacia David Flores hace que Rocío la tenga en un pedestal: “Soy Dios para ella”.

El emotivo mensaje de Olga a Rocío Flores

Ya en directo, Jorge Javier Vázquez le pidió a la malagueña que expresase todo lo que le diría a Rocío Flores si la tuviera cara a cara y Olga aprovechó para pedirla perdón. A lágrima viva, la concursante mostró su arrepentimiento por los abrazos que no le dió a la hija de Rociíto. “Ella sabe que he estado muy pendiente de su hermano porque lo necesita y, a lo mejor la he dejado de lado”, explicó. La mujer de Antonio David cerró su disculpa con un emotivo mensaje: “La quiero, la amo y espero que´estén bien. Esa niña ha sufrido mucho y no se lo merece”.