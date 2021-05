‘Supervivientes’: Olga Moreno habla de Rocío Jurado y desata una monumental bronca entre Marta López y Belén Rodríguez

El regreso de Marta López a España tras su expulsión hace casi un par de semana no ha sido como el de una exconcursante más. La tertuliana, que ha creado un estrecho vínculo con Olga Moreno en ‘Supervivientes’, asegura que ha “recibido llamadas” para dejar de apoyar a la mujer de Antonio David Flores. Sin embargo, ha tomado la decisión de defender a Olga en el plató del ‘reality’ de Telecinco, según explicó ayer en ‘Conexión: Honduras’. Este movimiento significa que su vuelta a España no va a ser tranquila. De hecho, ya ha protagonizado el primer rifirrafe en su nuevo papel de adalid del matrimonio Flores-Moreno.

Olga ha vuelto a hablar en la isla, y esta vez no ha sido sobre Rocío Carrasco o sus hijos, Rocío y David Flores, sino sobre Rocío Jurado y los Mohedano. La malagueña se sinceró ante Lara Sajen y lamentó que ni su marido ni Rocío Flores vayan a recibirla en España cuando llegue el momento de abandonar el concurso. “Les dije que ni se les ocurriera ir a plató, pero me da pena la situación porque podría ser muy bonito”, dijo la mujer de Antonio David. Hasta ahí no hubo ningún reproche, pero la concursante se metió en terreno pantanoso al meter a ‘la más grande’ en la conversación.

Destacó la elocuencia de la hija de Rocío Carrasco y Antonio David frente a las cámaras. “Es como su abuela, se abre el pilotito y como su abuela cantando. Tiene el don de la palabra, igual que su padre”, comentó. Después dijo una frase que choca con su actitud durante las últimas semanas y que hizo estallar a la audiencia: “Yo no quiero hablar de nada. Yo de la madre nunca he hablado, ¿no? Me da algo, vamos”.

Las alusiones a Rocío Carrasco acabaron ahí, pero ya se abrió el melón de la relación entre Rocío Jurado y sus nietos. Sobre la enfermedad de la cantante, Olga dijo que estuvieron “cuatro meses sin saber nada de ellos” y que se enteraban de lo que ocurría “por la tele”. Lara Sajen escuchaba atenta como la mujer de Antonio David contaba que “los niños lo pasaron muy mal” y que “amaban a su abuela; y la abuela a ellos”. Lo cierto es que Olga Moreno no le dedicó malas palabras a Rocío Jurado e insistió en que “se portó muy bien”.

También comentó la relación entre Rocío Flores, Ortega Cano y la familia Mohedano. “Los ama. Se llama muchísimo con Amador...”, dijo. Y añadió que “Gloria Camila es un amor, ¡qué niña más dulce! Hay tanto que espero que no salga... por los niños. Todavía tengo la esperanza de que todo va a salir bien. Ojalá algún día les coja el teléfono y puedan hablar, pero hasta que no se desvincule ‘mi primo’...”.

La bronca entre Marta López y Belén Rodríguez

Ya en plató, los colaboradores infirieron que ese tal ‘primo’ era Fidel Albiac por los rumores que apuntaban a una crisis con Rocío Carrasco. Los colaboradores de ‘Supervivientes’ creen que está versión se ha quedado ya anticuada. En concreto, Belén Rodríguez sostuvo que el problema de Olga es que “se ha quedado anclada en el guion que tenían Antonio David y Rocío Flores desde hace tiempo. Ha quedado demostrado a través de un montón de informes que Fidel y Rocío Carrasco han tenido siempre una relación maravillosa”.

Sobre el papel de inocente que interpreta Olga en ‘Supervivientes’, la colaboradora comentó que le parece “indecente” que la concursante insista en que no ha hablado sobre Rocío Carrasco en ningún momento. “Es que no ha hecho otra cosa desde que ha llegado a la isla. Ha hablado de la madre, y de la madre de la madre, que se ha cagado en ella. No puede basar su concurso primero en mentiras y, segundo, en Rocío Carrasco”.

En ese momento, Marta López tuvo que saltar a defender a su compañera. “¡No es verdad! Ella puede hablar de lo que quiera”. Para la tertuliana, Olga “no es un perro” que siga una versión impuesta antes del concurso, sino que “tiene vida y tiene derecho a hablar de ella”. Belén Ro le echó en cara que hablase de Rocío Carrasco en vez de las infidelidades de Antonio David, a lo que Marta López respondió que Olga le parece una concursante y una madre “ejemplar”, y aclaró que solo hablado con Antonio David para darle un mensaje de su mujer, no para tramar una defensa conjunta.