El día E: Final de Eurovisión 2021

El representante de España en el Festival de Eurovisión 2021, Blas Cantó, defenderá su tema ‘Voy a quedarme’ en la decimotercera posición de la gran final del certamen europeo, que tendrá lugar este sábado 22 de mayo en el Rotterdam Ahoy (Róterdam, Países Bajos). De esta forma, el artista murciano cantará este sábado en Eurovisión 2021 tras la cancelación de la edición de 2020 por la pandemia del coronavirus Covid-19 y después de recibir el apoyo de RTVE para que fuese el representante de España en la LXV edición del Festival de la Canción.

Dedicada a su abuela, la propuesta de Cantó para este 2021 --que no pudo participar en Eurovisión 2020 con su canción ‘Universo’ tras la suspensión por la situación de pandemia mundial-- es ‘Voy a quedarme’. Firmada por el propio artista junto a Leroy Sánchez, Daniel Ortega ‘Dangelo’ y Dan Hammond, es una balada que conserva influencias de grandes baladas clásicas y en la que juega con todos sus registros vocales.

En una conversación con Europa Press, Blas Cantó reconoce sentirse “muy bien, intentando disfrutar de las olimpiadas de la música”, para las que se ha estado preparando dos años y “muy afortunado de poder ser parte de este festival”, algo que siempre ha sido “un sueño” para el cantante.

“Nada es lo que te esperas, es impresionante y lleno de sorpresas”, ha contado el artista murciano, quien ha asegurado que, a pesar de todo, se ha preparado “ante posibles complicaciones” que supondrían que alguien del equipo pudiera dar positivo en Covid-19.

Para evitar esas complicaciones, esta edición es diferente: las delegaciones están aisladas en el hotel, se han creado como microburbujas, muy controladas y pendientes de que nadie del equipo pueda dar positivo. No pueden hacer turismo, ni siquiera ir a comprar, pero es algo que asume muy consciente de que cualquier descuido puede suponer poner en peligro la actuación.

Aún así, echa de menos “más contacto con los demás participantes”, pero lo suple con el apoyo permanente de su equipo, sus coristas, su mánager, que son como su familia, ya que, por la situación actual, no han podido acompañarle nadie de su entorno más cercano.

Blas Cantó lidera la delegación española en Eurovisión 2021, en la que también están sus cinco coristas --Alba Gil, Héctor Artiles, Daira Monzón, Irene Alman y Dángelo Ortega-- con los que ha trabajado muchos años y “forman parte” de su vida. El escenógrafo austriaco Marvin Dietmann es el encargado de crear la puesta en escena del representante español.

La gran final de la 65ª edición del certamen europeo podrá seguirse a través de La 1 de TVE y RTVE Digital, a partir de las 21.00 horas, con la narración de Tony Aguilar y Julia Varela. Este espectáculo televisivo es seguido por 200 millones de personas.

El Ayuntamiento de Ricote, pueblo murciano de unos 1.200 habitantes donde Blas Cantó nació y creció, ha anunciado que va a instalar una pantalla gigante en el Parque Huerto de Celestino de la localidad el sábado para poder seguir el festival, desde las 20.30 horas.

Las especulaciones se confirmaban anoche en el Ahoy Róterdam, parece que este año los favoritos en las quinielas van a dejar poca opción para las sorpresas. Aunque el hecho de que España tenga el «privilegio» de no tener que clasificarse y pasar directamente a la final, también puede ser contraproducente, ya que el hecho de poder ser votado en las semifinales puede incrementar el grado de conexión con los eurofans. El caso contrario es el de Tout l’universe, el tema escogido por Suiza y que ya a todos nos suena en cuanto escuchamos sus primeras notas. El suizo Gjon’s Tears confirmaba ayer su condición de favorito clasificándose sin pasar apuros e impresionando con su gran capacidad vocal.

La historia de Eurovisión es la historia de Europa. Desde 1961 en su primera edición han pasado por los escenarios de los diferentes países la forma de ver la vida, la moda, la política e incluso la economía de toda la sociedad europea de las últimas seis décadas. Pero la historia no sólo la escriben los ganadores, en el caso del festival musical más importante del mundo, los perdedores también han dejado un poso importante, e incluso ha sido el trampolín perfecto para sus carreras. Así lo radiografía «Yo no gané Eurovisión» (Libros Cúpula), escrito por Javier Adrados y Patricia Godes, y que detalla el alma puesta en cientos de canciones por artistas que no ganaron el certamen, salpicado con la historia del festival y entrevistas con algunos de sus protagonistas.

RTVE ofrece este sábado una programación especial con motivo del Festival de Eurovisión 2021

Radio Televisión Española (RTVE) ofrecerá este sábado una programación especial con motivo de la celebración del Festival de Eurovisión 2021 en Róterdam (Países Bajos), con Blas Cantó como representante de España en el certamen.

Según ha avanzado la Corporación pública, La 1 estrenará, a las 16.00 horas, la película ‘Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga’, una comedia musical protagonizada por Rachel McAdams y Will Ferrell.

A continuación (17.45 horas), los espectadores podrán ver ‘¡Mamma Mía!’, un clásico de la comedia romántica musical, protagonizada por Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth o Amanda Seyfried; y a las 19.30 horas, La 1 emitirá el especial ‘Viaje al centro de la tele: Yo sobreviví a Eurovisión’ para repasar, de la mano del Fondo Documental de RTVE, los mejores momentos de la historia del concurso.

La gran final del certamen será narrada, a partir de las 21.00 horas, por Tony Aguilar y Julia Varela, acompañados del experto eurovisivo Víctor Escudero y Nieves Álvarez como portavoz de los puntos españoles. El jurado español se dará a conocer durante la transmisión del festival.

Asimismo, RNE ofrecerá un programa especial conducido por Imanol Durán y David Asensio. Antes del inicio, contactarán con Julia Varela, Tony Aguilar y Víctor Escudero para comprobar cómo se está viviendo la jornada desde el estadio Ahoy de Róterdam.

RTVE ha avanzado que, a lo largo de la noche, se incluirán conexiones con artistas españoles que han vivido desde dentro Eurovisión y recordarán cómo fue su participación en el festival, al tiempo que los oyentes podrán participar en la retransmisión a través de las redes sociales y llamadas telefónicas y comentar las candidaturas.

Por su parte, la web oficial del Festival en España también ha preparado una programación especial justo antes de la gran final: ‘Eurovision First’. Desde las 20.00 horas, habrá conexión con los enviados especiales en Róterdam desde la zona de delegaciones para ver cómo viven los 26 concursantes los minutos previos a la gran final.

La catástrofe se va cerniendo sobre el Festival de Eurovisión de este año en Róterdam. Tras el positivo de un miembro de la delegación de Islandia y otro de Polonia, y la retirada del grupo islandés de la semifinal de manera presencial ya que uno de los integrantes del grupo Daði & Gagnamagnið, ahora la organización del Festival ha anunciado que desgraciadamente el ganador de la anterior edición (2019), Duncan Laurence, que tenía previsto actuar en directo en la final, ha dado positivo por coronavirus.

Ya está todo listo para la final de Eurovisión 2021 que se celebra este sábado 22 de mayo a partir de las 21:00 horas. Los 26 países finalistas afrontan las últimas horas antes de que toda Europa ponga sus ojos sobre ellos. El representante español, Blas Cantó, interpretará su canción ‘Voy a quedarme’ en el puesto número 13, según el orden que ha dado a conocer este viernes la organización.