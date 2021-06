Ana Rosa sobre la vacunación de la Selección de Fútbol: “Es un absurdo”

Revuelo en el plató de “El programa de AR” mientras los colaboradores y Ana Rosa Quintana debatían sobre la idoneidad o no de vacunar a la Selección Española de Fútbol que se prepara para debutar en la Eurocopa el próximo lunes 14 de junio contra Suecia. “De verdad no entiendo la polémica”, ha querido comenzar Quintana.

Junto a Ana Rosa Manu Carreño, especialista en información deportiva, que desgranó la incomprensión del cambio de actitud de Sanidad frente a la vacunación de la Selección. Ana Rosa quiso interpretar el cambio de criterio como que “el Ministro y la Federación le dijeron a Sanidad: oiga, tenemos un Mundial. Vacunen a los jugadores que llevan la camiseta de España, que van a viajar por todo el mundo y Sanidad se negó”.

Confirmando esta teoría y sus antecedentes, Carreño apuntó que . “Y ahora nos encontramos con un positivo, con que no se sabe si va a poder jugar el partido, que no se sabe si algún otro se ha contagiado...”, sigue explicando la periodista a la que interrumpe Carreño para matizar que “ahora nos entran las prisas”. Quintana ha seguido exponiendo que en otros países como Francia o Italia ya han vacunado a sus selecciones y considera que la situación española “es un absurdo. No sé por qué no les han vacunado”.

Manu Carreño confesaba que él tampoco entendía porque no se les había vacunado todavía: “No entiendo por qué si no se les vacunó hace un mes, por qué se les vacuna el miércoles. ¿Cuánto tarda en hacer efecto?”. Una colaboradora ha contestado que 14 días y el presentador de deportes ha hecho cálculos: “El partido se disputa dentro de cinco días, igual los eliminan, Dios quiera que no. Pero, ¿por qué no se toma la decisión antes?”. Carreó matiza que “no somos todos iguales y hay que asumirlo, son un grupo de deportistas que representan a tu país y van a viajar”.

“Yo estoy muy a favor de que se les hubiera vacunado”, ha dicho Ana Rosa, que ha rematado que “era una ridiculez; una más del Ministerio de Sanidad”. El Comité, comentaron en la mesa, ha pedido a cada país que vacunen a sus equipos. “Es la rectificación permanente de las meteduras de pata permanentes”, ha querido compartir Quintana en alusión a las decisiones del ministerio. “El fisioterapeuta que va con los futbolistas está vacunado y los futbolistas no. Es que es ridículo”.