Qué ver hoy en televisión

Las relaciones peligrosas

Eres lo peor FOTO: La Razón Internet

ERES LO PEOR

Estados Unidos, 2014-2019, COMEDIA DRAMÁTICA, 21-35 minutos (5 temporadas, 62 episodios).

Una de las comedias televisivas más premiadas y elogiadas en los últimos años y una ácida, despiadada e inevitablemente divertida mirada a las relaciones interpersonales en el siglo XXI. Romance, familia y matrimonio; neurosis, depresión clínica, traumas y adicciones, en la existencia desquiciada, revuelta y angustiada de un grupo de variopintos personajes, atrapados en la tela de araña de sus trabajos, obsesiones y problemas. Creada por Stephen Falk, productor de “Orange is the New Black”. DISNEY PLUS.

Bajo el mismo techo

The Split FOTO: La Razón Internet

THE SPLIT

Reino Unido, 2018-2021, DRAMA JUDICIAL, 60 minutos (2 temporadas, 12 episodios).

Las vidas de la familia Defoe, cuyos miembros conforman una firma legal dedicada a gestionar divorcios, pero tienen que enfrentarse también a situaciones como el hecho de que la hermana mayor trabaje en la competencia o el inesperado retorno del cabeza de familia, tras treinta años ausente, que vuelve para reclamar su puesto. Líos legales, familiares y emocionales. FILMIN.

Misterios del mundo submarino

VIGIL: CONSPIRACIÓN NUCLEAR

Reino Unido, 2021, POLICÍACA, 60 minutos (1 temporada, 6 episodios).

Se estrena hoy esta serie de intriga con toque político. Un asesinato a bordo del submarino nuclear Vanguard enfrentará a la detective de la policía escocesa Amy Silva con la tripulación y hasta con la Royal Navy. MOVISTAR+.

Computer Love

Ósmosis FOTO: La Razón Internet

ÓSMOSIS

Francia, 2019, CIENCIA FICCIÓN, 32-48 minutos (1 temporada, 8 episodios).

En un futuro inmediato, la app de citas Ósmosis, implantada directamente en el cerebro, se compromete a encontrar tu perfecta media naranja. Pero el algoritmo del amor puede ser demasiado revelador y dar fallos en el sistema. NETFLIX.

Una chica yé yé

Mr. Fisher FOTO: La Razón Internet

MS. FISHER´S MODERN MURDER MYSTERIES

Australia, 2019, POLICÍACA, 60 minutos (2 temporadas, 12 episodios).

Simpática serie inspirada en las obras de Kerry Greenwood, que pone en acción a una millonaria y aristocrática detective en el Melbourne de los años 60. Misterios de sobremesa, música beat y moda en plena fiebre Pop. FOX LIFE.

CINE

Fotograma de la película FOTO: La Razón Internet

UN PLAN DIABÓLICO

AMC. 12:47

Estados Unidos, 1966. John Frankenheimer dirige a un maduro y atípico Rock Hudson en esta pesadilla kafkiana entre la ciencia ficción y el suspense. Un oscuro clásico de la paranoia y la conspiración.

Van Helsing FOTO: La Razón Internet

VAN HELSING

SYFY. 15:26

Estados Unidos, 2004. Hugh Jackman protagoniza una simpática reinvención del cazavampiros némesis de Drácula, en clave de superhéroe y homenaje a los monstruos de la Universal. Le acompaña en la cacería Kate Beckinsale.

DEUCE BIGELOW: GIGOLO EUROPEO

Deuce Bidgelow FOTO: La Razón Internet

NEOX. 22:30 horas

Estados Unidos, 2005. No nos importa reconocerlo: somos fans de Rob Schneider y su desopilante Deuce Bigelow, gigoló forzoso, ahora perdido en Ámsterdam. Pero… ¿quién está matando a los grandes gigolós de Europa?