Kyle Alessander: «Lo hago por mi madre: me dijo que no se iba a morir antes de verme en Eurovisión»

La sonrisa del joven Kyle Alessandro es sincera. A sus 19 años vive un momento al que muchos no sobrevivirían. Ha sido seleccionado para representar a su país, Noruega, en el Festival de la Canción de Eurovisión 2025 con la canción «Lihgther». Esta noche participa en la primera semifinal en Basilea para alcanzar la fran final del sábado 17 de mayo.

¿En qué momento entró la música en su vida?

Desde siempre he tenido un interés muy grande en la música y el baile. Cuando era súper pequeño y estaba en pañales si había algo relacionado con música o baile o algo en la televisión, estaba siempre apuntando y de ahí apuntándome a mí mismo. Ahora, cuando voy a representar a Noruega en Eurovisión, creo que lo sé.

¿Qué opinaron sus padres cuando les dijo que quería hacer carrera en la música?

Después del «Got Talent» de Noruega, que se llama «Norske Talenter», yo sabía que quería hacer esto y les preguntaba en cada momento si podíamos hacer una carrera musical. No estaban tan seguros pero al final me apoyaron y me ayudaron a empezar y saqué mi primer sencillo en 2017 y ese año me fui de gira con mi madre por toda Noruega a tocar esa canción y unas cuantas más que sacamos luego. Siempre han estado ahí, siempre me han apoyado, siempre han querido lo mejor para mí y siempre me he sentido muy cuidado.

Su madre le aconsejó mantener la luz, ¿y su padre?

Paciencia. Pero también creo que lo más importante es ser auténtico. No poner nada de floripondios ni nada en las cosas. Decir las cosas como son. Así es como uno llega más, puede durar.

Le llaman el noruego malagueño, ¿le molesta o hay cariño?

Soy muy consciente de que soy medio noruego y medio español. No tengo la apariencia de un noruego normal. Eso es evidente. Pero también me he criado en Noruega. La mayoría de mi cultura es noruega, porque he nacido y me he criado allí. Toda mi vida está en Noruega. Pero aún así, le tengo mucho cariño a la cultura española, porque mi madre es la noruega, pero también se ha criado en España desde los dos años, en Fuengirola. Así que se han traído la cultura a Noruega cuando se mudaron con veintitantos años y nos han criado con una mezcla de las culturas. Me siento mitad y mitad, y no sé, me gusta. Me parece muy curioso que me hayáis adoptado de esa manera.

¿Hay alguna influencia española en «Lighter»?

Creo que la mezcla de mis dos culturas, la española y la noruega. Hay mucho en común entre las dos culturas musicales. Tienen sonidos de los tiempos medievales. Un instrumento que se llama salterio y suena mucho como otro instrumento noruego de los tiempos medievales. Lo que he hecho en «Lighter» es coger ambos instrumentos y mezclarlos. ¿Y eso qué hace? Una mezcla que soy yo. Así que he intentado hacer una canción que me represente tan bien como puede representar también una nación que es moderna. Ahora hay muchos como yo en Noruega que somos mezcla de noruego y cualquier otro sitio del mundo, Así que creo que nos representa bien.

El tema, dedicado a su madre, parece una historia de amor juvenil.

La canción está basada en que el cáncer es como el ex. Yo estoy contando la historia y también en los versos es desde otra perspectiva. En el verso uno por lo menos. En él estoy describiendo cómo mi madre llegó a ser una chica dorada, en inglés suena mejor, «Golden Girl», porque por el cáncer perdió su pelo. También viene otra vez en el puente donde digo me he quitado las joyas. Eso es una referencia a que a mi madre tenía que quitarse muchas cosas por el cáncer. Es mi madre hablándole al cáncer. Porque es como un amor...

Una relación tóxica.

Es una relación tóxica. Pero también está hecha para que la gente se identifique. Si alguien lo interpreta como un cuento de amor, está bien, porque entonces significa que inspira a otra gente para encontrar la motivación para seguir y pasar por eso.

Su amiga Alexandra Mele le ha dado algún consejo para Eurovisión.

Me ha dicho lo mismo que mi padre: ser auténtico. Más bien que no me pierda por el camino. Tengo que seguir lo que ya he empezado y también ser bueno, auténtico para mí mismo. Y la verdad que es por mi madre, y porque me dijo también una cosa durante el tratamiento, que no se iba a morir antes de verme en Eurovisión. Así que realmente lo estoy haciendo por mi madre.

Cuénteme su historia con el Benidorm Fest.

Me encanta el Benidorm Fest. Es una fiesta tremenda. Pensé en cómo podía ir a Eurovisión, por lo que me dijo mi madre. Y en las maneras que hay estuve mirando también el Benidorm Fest porque soy español, pero al momento de mandarlo ya había pasado el deadline. Realmente me se me había olvidado, porque ya había mandado para el de Noruega y ya estaba hablando con el anterior jefe de la delegación noruega, y parecía que sí, aunque no tenía ninguna respuesta clara de que sí iba a ir. La canción está ahí, la sigo teniendo en plan sin sacarla todavía, pero a ver.

¿Qué pasará si gana Eurovisión en 2025?

Intento tener la mentalidad de que todo puede pasar y no se sabe nada antes que sea Eurovisión el día 17 de mayo o bueno, en mi caso este martes. Pero bueno, si paso a la final... Eso sí, tengo expectativas porque estoy trabajando duro y ahí sí quiero llegar, a la final, No se sabe quién es el ganador antes que el 17 de mayo. No gano nada en pensar en ello. Lo tengo como meta claro. ¿Quién no quiere ganar Eurovisión? Sería guay, muy guay, tremendo.