Recomendaciones series y cine para hoy, 11 de octubre

SERIES

El golpe

THE CATCH

Estados Unidos, 2016-2017, CRIMEN, 43 minutos (2 temporadas, 20 episodios).

En casa del herrero… Alice Vaughan, que dirige una firma de investigación privada en Los Angeles, ha sido engañada por su propio novio, Benjamin Jones, quien ha resultado ser un estafador internacional. Ahora, mientras resuelve complicados casos, está decidida a atraparle antes de que su carrera y prestigio queden arruinados. Una divertida combinación de policial y comedia dramática, con toques de romance, que pese a su éxito de crítica se quedó en solo dos temporadas. DISNEY+.

I want to believe

EVIL

ESTADOS UNIDOS, 2019-2021, THRILLER SOBRENATURAL, 40-50 MINUTOS (2 TEMPORADAS, 26 EPISODIOS).

Nos chiflan los investigadores de lo Oculto. La escéptica psicóloga forense Dra. Bouchard, el científico Ben Shakir y el alucinado periodista David Acosta, que iba para cura, forman un peculiar equipo que se enfrenta a casos diabólicos, intentando mantener el equilibrio entre la duda y la credulidad, puesto a prueba por todo tipo de crímenes y sucesos paranormales. SYFY.

SECUNDARIAS

Hacedores de mundos

MYTHIC QUEST: BANQUETE DE CUERVOS

ESTADOS UNIDOS, 2020-2021, COMEDIA, 24-37 MINUTOS (2 TEMPORADAS, 20 EPISODIOS).

Ingeniosa sitcom sobre el día a día y las disputas de una empresa de videojuegos, creadora del exitoso juego de rol online, “Mythic Quest”, al que pronto añadirá una arriesgada extensión: “Banquete de cuervos”, de significativo nombre. APPLE TV+.

La liga de las damas extraordinarias

LAS NUNCA

ESTADOS UNIDOS, 2021, CIENCIA FICCIÓN STEAMPUNK, 54-64 MINUTOS (1 TEMPORADA, 6 EPISODIOS).

Joss Whedon es el culpable de esta suerte de revisión femenina y feminista de “La liga de los caballeros extraordinarios”, con un grupo de mujeres con poderes especiales luchando para cambiar el mundo en una Era Victoriana alternativa. HBO.

El club de las cinco

EL CLUB DE LAS CANGURO

ESTADOS UNIDOS, 2020-2021, COMEDIA DRAMÁTICA, 22-27 MINUTOS. (2 TEMPORADAS, 20 EPISODIOS).

Estreno de la segunda temporada de esta serie dirigida al público infantil y juvenil de todas las edades, fiel adaptación puesta al día de los populares libros de Ann M. Martin, que han cautivado a varias generaciones. NETFLIX.

CINE

Látigo

LA 2. 12:25

Estados Unidos, 1971. Látigo es James Garner, un irresistiblemente simpático estafador haciéndose pasar por pistolero, en otra de las comedias wéstern dirigidas con estilo por Burt Kennedy, llena de acción, diversión y romance.

The eyes of my mother

DARK. 15:03

Estados Unidos, 2016. La película revelación del director Nicolas Pesce. Un denso, poético y al tiempo brutal thriller psicológico, rodado en onírico blanco y negro pero no por ello menos perturbador y perverso.

Cómo destruir al más famoso agente secreto del mundo

BOM. 18:36

Francia, Italia, México, 1973. No se puede rendir mejor homenaje a Belmondo que revisar esta joya de la comedia, sofisticada parodia del cine de espías a la par que romántico ejercicio meta-cinematográfico, posmoderno y cervantino.

Animales fantásticos y dónde encontrarlos

LA SEXTA. 22:30

Reino Unido, Estados Unidos, 2016. Inteligente, espectacular e imaginativa expansión del universo Harry Potter, con Eddie Redmayne encarnando al extravagante erudito Newt Scamander a la caza y captura de los bichos más extraños y sorprendentes.