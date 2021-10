Recomendamos... por Jesús Palacios

El lugar más peligroso de Inglaterra

LOS ASESINATOS DE MIDSOMER

Reino Unido, 1997-2021, POLICÍACA, 89-102 minutos (22 temporadas, 129 episodios).

Casi un cuarto de siglo lleva en antena esta deliciosa serie basada en los libros sobre el Inspector Barnaby de Caroline Graham. Un ejemplo perfecto del subgénero que los anglosajones llaman cosy mysteries: misterios criminales “agradables”, que tienen lugar en entornos acogedores como ese condado de Midsomer, típicamente británico, con personajes simpáticos y afables… capaces de planear los más retorcidos asesinatos —o de resolverlos— con una sonrisa y una taza de té en la mano. PLUTO TV.

Con los pelos de punta

CREEPSHOW

Estados Unidos, 2019-2021, TERROR, 45 minutos (3 temporadas, 19 episodios).

Ya disponible la segunda temporada de esta serie basada en el concepto del filme de terror por episodios “Creepshow”, creado por Stephen King y George Romero, inspirado a su vez en los clásicos cómics de horror de la E.C. y la Warren. Historias de terror independientes, imaginativas y sorprendentes, dirigidas por expertos como Greg Nicotero o John Harrison. ATRESPLAYER PREMIUM.

Emergencias, dígame...

9-1-1

Estados Unidos, 2018-2021, ACCIÓN, 45 minutos (5 temporadas, 63 episodios).

Estreno de la quinta temporada de esta serie que combina procedimiento policial, comedia y acción para describir las vidas de los primeros en responder a las llamadas de emergencia en Los Angeles: policías, paramédicos, bomberos y... centralitas. FOX .

Dispara a matar

EL TIRADOR

Estados Unidos, 2016-2018, THRILLER, 42 minutos (3 temporadas, 31 episodios).

Ryan Phillippe es Bob Lee Swagger, un marine retirado forzado a volver al servicio para impedir el asesinato del presidente de los Estados Unidos, en esta revisión del filme de 2007, basado en novela de Stephen Hunter. NETFLIX .

Diez neg… o lo que sea

AND THEN THERE WERE NONE

Reino Unido, 2015, MISTERIO, 60 minutos. (3 episodios).

Atmosférica y fiel versión del clásico por excelencia de Agatha Christie, antaño conocido como “Diez negritos” y como “Ten Little Indians”, realizada por la BBC, con un reparto de lujo y unánimemente aclamada por crítica y espectadores. STARZPLAY .

CINE

IMITACIÓN A LA VIDA

TCM. 12:04

Estados Unidos, 1959. Douglas Sirk convierte la novela de Fannie Hurst, antes adaptada por John M. Stahl, en una obra maestra del melodrama en intenso Eastmancolor y con la voz de Mahalia Jackson.

VALERIAN Y LA CIUDAD DE LOS MIL PLANETAS

AMC. 15:47

Francia, 2017. Irregular pero vistosa versión de los fantásticos cómics de Christin y Meziéres, protagonizados por los agentes espacio-temporales Valerian y Laureline. Espectacular y divertida, no es perfecta, pero sí perfectamente disfrutable.

COMO DIOS

NEOX. 22:30

Estados Unidos, 2003. Morgan Freeman es Dios y Jim Carrey su Mesías, en este divertido cuento moral que pone a prueba nuestra admiración por Carrey. Cuando haya remake, por supuesto, Dios será mujer.

EL EMPERADOR DE PARÍS

COSMO. 00:17

Francia, 2018. Nadie mejor que Vincent Cassel para encarnar al mítico Vidoq, maestro del crimen, que llegaría a convertirse en jefe de policía, en esta evocación de sus hazañas en el París napoleónico.