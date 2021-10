Recomendamos... por Jesús Palacios

El nacimiento de una nación

ROMULUS

Italia, 2020, HISTÓRICA, 60 minutos (1 temporada, 10 episodios).

El director de “El primer rey”, Mattero Rovere, sigue su particular resurrección del péplum en esta reconstrucción de los orígenes de Occidente, a través de los acontecimientos que llevaron a la fundación de Roma. Una recreación para la que ha contado con arqueólogos, lingüistas e historiadores, donde los actores hablan latín antiguo, aunque no faltan intrigas, romance, luchas y traiciones… o una excelente versión arcaizante del “Shout” de Tears for Fears en su banda sonora. HBO .

Cerdos, diamantes y vampiros

Juda HOT

Israel, 2017-2021, THRILLER FANTÁSTICO, 45 minutos (2 temporadas, 15 episodios).

Ya con nosotros la segunda temporada de esta sorprendente serie de acción, fantasía urbana, vampiros, gánsteres y licántropos, creada por su protagonista, el actor y guionista Tzion Baruch. Un cruce entre Guy Ritchie y “Blade”, la delirante historia de un pequeño estafador atrapado en una tela de araña de antiguas razas de noche y modernos capos del crimen. DARK .

Primer contacto

Otra vida

Estados Unidos, 2019-2021, CIENCIA FICCIÓN, 37-61 minutos (2 temporadas, 20 episodios).

Hoy, estreno de la segunda temporada de esta intrigante y espectacular serie sobre el primer contacto terrestre con una civilización alienígena, repleta de guiños al género y con un ojo puesto en los espectadores más jóvenes. NETFLIX .

París bien vale una misa (negra)

ROSEMARY´S BABY

Estados Unidos, 2014, TERROR, 84 minutos (2 episodios).

Agniezska Holland firma esta miniserie, nueva versión del clásico de Polanski según Ira Levin, “La semilla del diablo”, que traslada su satánico escenario a París. Como las comparaciones son odiosas, vale decir que la directora sale airosa. STARZPLAY .

Nuestra señora de los asesinatos

Se ha escrito un crimen

Estados Unidos, 1984-1996, POLICÍACA, 48 minutos. (12 temporadas, 264 episodios).

Nunca nos cansamos de la maravillosa Angela Lansbury como Jessica Fletcher, reencarnación de Miss Marple y la propia Agatha Christie, protagonista de una de las series más largas y agradecidas de la historia del crimen, perdón, de la televisión. PARAMOUNT .

CINE

UN PEQUEÑO FAVOR

AMC. 16:25

Estados Unidos, 2018. Deliciosa comedia de crimen y misterio, basada en una novela de Darcey Bell, dirigida con estilo ágil, colorista y sofisticado por Paul Feig. Hay amistades que matan, o lo intentan.

LAS AMISTADES PELIGROSAS

Las amistades peligrosas

MOVISTAR CLÁSICOS. 20:00

Estados Unidos, Reino Unido, 1988. Excelente adaptación del clásico libertino de Choderlos de Laclos, firmada por un Stephen Frears en plena forma y con reparto inolvidable, encabezado por unos malignos Glenn Close y John Malkovich.

DYLAN DOG: LOS MUERTOS DE LA NOCHE

SYFY. 22:00

Estados Unidos, 2010. Resultona versión del detective de lo sobrenatural creado por Tiziano Sclavi, apropiadamente encarnado por Brandon Routh. Si no eres un talibán del cómic original, totalmente disfrutable y llena de zombis.

BAIT

NEOX. 00:50

Estados Unidos, 2000. Divertido thriller de acción, dirigido eficazmente por Antoine Fuqua a mayor gloria de Jamie Foxx, un ex convicto utilizado por la policía como cebo para atrapar a un peligroso criminal.