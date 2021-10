Abril Zamora: “Me interesan las historias de los perdedores, no las aspiracionales”

Pantallas

Desde que hablamos de una era dorada de la televisión, o más bien desde que Tony Soprano y Omar de «The Wire» empezaron a cruzar tiros, la experiencia HBO bien podría calificarse como iniciática (”No es tele, es HBO”). Con pies de hierro a la hora de saltar a Europa, el gigante de la pantalla chica de Warner ha evitado siempre el riesgo. Incluso en una adaptación como «Patria», donde se hilaba fino sobre el terrorismo de ETA en Euskadi, la apuesta de la plataforma de «streaming» jugó sobre seguro, apostando a un éxito de ventas literario que, en serie, también arrasó con todo

Por eso llama la atención que para unificar su marca en España, bajo el nuevo sello de HBO Max, el conglomerado haya apostado por una guionista reconocida, sí, pero con apenas un par de series «mainstream» en su haber, con mínima experiencia en la dirección y trans. Si había pues un demográfico en el que pocos esperaban que HBO pusiera su dinero, desgraciadamente quizá, era en el de Abril Zamora (Barcelona, 1981): «Si me hubiera parado a pensarlo, a entender que habían confiado en mí como uno de los proyectos de lanzamiento de la nueva marca, me habría mareado y me habría puesto mucho más nerviosa. Ni siquiera me lo he podido permitir», explica la protagonista, guionista y directora de «Todo lo otro», que se estrena hoy, 26 de octubre en la plataforma de “streaming”.

"Todo lo otro", de Abril Zamora, se estrena este 26 de octubre en HBO Max FOTO: La Razón La Razón

Después de escribir para «Señoras del (h)AMPA» y «Élite», Zamora da el salto a la ficción al más puro estilo «Girls» o «Transparent», aunque no le gusten las etiquetas: «Creo, que si alguien la ve habiendo visto esas series puede encontrar resonancias, pero a mí me interesaban más por lo temático que por lo estilístico. Me interesan los perdedores, sus historias y sus fracasos. Odio las series aspiracionales y las que venden la moto de ciudades como Madrid que, literalmente, engulle a personas», añade, antes de seguir: «Algo que me fascina de ‘’Girls’' es su capacidad para hablar de pequeñas tragedias, incluso aunque a veces los problemas sean estúpidos y quieras matar a todos los personajes”.

Bebiendo inequívocamente de la auto-ficción, y «de las experiencias de amigos y conocidos», Zamora construye en «Todo lo otro» una especie de contracrítica (involuntaria o no) a las tesis de series recientes como la «Valeria» (Netflix), sin por ello volverse «de nicho» o cargar la trama a la experiencia de lo trans, de la que es carne y verbo: «La serie tiene mucho de mi visión del mundo y, por lo tanto, habla de la experiencia trans. Eso no significa que trate sobre la experiencia trans o haga un monográfico de ello, porque opino que las personas LGBTQ no debemos quedarnos ahí. Debemos trascender. No hay mejor noticia para las personas del colectivo que hacer una serie con gente del colectivo pero no sobre gente del colectivo». Ahí, la duda se vuelve explícita: ¿Y si su serie se percibe como despolitizada o falta de reivindicación?: «No me interesa lo que se pueda opinar ideológicamente o como colectivo de mi serie, porque ese escrutinio no se hace con producciones cis. ‘‘Todo lo otro’' es mía, sí, pero la hice para todo el mundo», se despide ilusionada con el flamante proyecto.

