Recomendaciones de series y cine para hoy, 2 de noviembre

SERIES

Desde el otro lado

DR. BRAIN

Corea del Sur, 2021, THRILLER, CIENCIA FICCIÓN, ¿? minutos (1 temporada, 6 episodios).

Apple se suma a la fiebre coreana con el estreno hoy de este thriller con tintes ciberpunk basado en un webtoon de Hongjacga. Sewon, brillante neurólogo, pierde a su familia en un misterioso accidente. Para averiguar lo ocurrido, se conecta a los cerebros de los fallecidos, intentando recuperar sus memorias. Aunque el experimento parece no dar resultado, pronto se ve asaltado por inquietantes visiones. Dirige Kim Jee-won, autor de la estupenda “I Saw the Devil”. APPLE TV+.

La delgada línea azul

LINE OF DUTY

Reino Unido, 2012-2021, POLICÍACA, 60-90 minutos (6 temporadas, 36 episodios).

Mítica serie policial británica, creada por el escritor y guionista Jed Mercurio. El incorruptible sargento Arnott es transferido a una unidad especializada, precisamente, en la lucha contra la corrupción policial. Además de comprobar las pocas simpatías que despierta, no tardará en descubrir la implicación de ciertos miembros del cuerpo con el crimen organizado, poniendo en peligro su vida. MOVISTAR SERIES.

Dos hombres y un destino

FRAGILE

Canadá, 2019, DRAMA, 45 minutos. (1 temporada, 10 episodios).

La misteriosa muerte de dos amigos, Dominic y Félix, en una pequeña ciudad de provincias, revela la tupida red oculta de su pasado, lleno de secretos y mentiras, que envuelve a los fallecidos, sus familias y amigos. FILMIN.

Sangre azul

THE ROYALS

Estados Unidos, 2015-2018. DRAMA, 42 minutos (4 temporadas, 40 episodios).

Inspirada en la novela de Michelle Ray “Falling for Hamlet”, una serie de amor y lujo de esas que a nadie le gusta, pero vemos todos. Elizabeth Hurley es la reina Helena de esta ficticia familia real británica. STARZPLAY.

Estado de sitio

COLONY

Estados Unidos, 2016-2018, CIENCIA FICCIÓN, 50 minutos. (3 temporadas, 36 episodios).

En un futuro próximo, Los Angeles (y quizá el mundo) vive bajo un régimen totalitario, al servicio de una misteriosa fuerza alienígena de ocupación. Nueva variante de “V”, colaboracionistas y resistencia incluidos, que no funciona nada mal. NETFLIX.

PELÍCULAS

Los aventureros

BOM. 12:03

Francia, Italia, 1967. Colaboración entre el director Robert Enrico y el novelista José Giovanni, una joya del cine europeo, entre el “polar” y la aventura, al servicio de Alain Delon y Lino Ventura.

Solomon Kane

SYFY. 16:10

Reino Unido, República Checa, Francia, 2009. James Purefoy es Solomon Kane, el espadachín puritano cazador de demonios creado por Robert E. Howard, en este entretenido y espectacular tebeo de espada y brujería al viejo estilo.

Bonnie y Clyde

TCM. 20:12

Estados Unidos, 1967. Una de las películas que abrió paso al Nuevo Hollywood, y una obra maestra del neonoir y el postwéstern, que forma parte ya de nuestro imaginario universal… La linda parejita.

CHIPs: loca patrulla motorizada

NEOX. 22:35

Estados Unidos, 2017. Divertida puesta al día de la serie clásica de polis de carretera de finales de los años 70 y primeros 80, que apuesta por el humor y la acción sin complejos.