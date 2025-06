Santiago Segura confiesa cuál fue su primer trabajo: "Lo chungo que era eso"

Santiago Segura ha visitado el plató de 'El Hormiguero' para hablar sobre su próxima película, la quinta entrega de 'Padre no hay más que uno'. Una ocasión en la que ha aprovechado para reflexionar sobre su juventud y el momento en el que decidía irse de casa, además de buscarse su primer trabajo. "Yo soy muy raro, porque no me fui yo, sino que se fueron mis padres", ha confesado.

Captura de Santiago Segura y Pablo Motos en 'El Hormiguero' Antena 3

Santiago Segura recuerda su primer trabajo en 'El Hormiguero'

"Vivíamos en Carabanchel, en un piso de 45 metros cuadrados y mis padres dijeron de mudarse a Leganés a un piso un poco más holgado", le ha explicado a Pablo Motos. Sin embargo, parece que el actor se negaba a mudarse y convencía a sus padres de que le alquilasen a él dicha vivienda. "Tenía 19 años, ya había juntado algo de pasta y me dijeron si realmente iba a pagarles. Yo les dije que sí, pero al final no pagué nada", ha recordado entre risas.

En ese momento, el presentador se ha interesado por saber cómo se ganaba Santiago el sueldo y cuál fue su primer trabajo. "Es muy triste, porque era el cliente sorpresa de la Seat. Parece un invento, pero este trabajo existe de verdad", aseguraba al respecto. "Me lo enseñó un amigo: 'tú vienes a la Seat, dices que quieres el nuevo modelo y el tío te hace un artículo, de cómo puedes hacer para pagarlo a plazo, cómo son las ruedas... ".

Y si al final resulta que lo haces bien, te llegaban a pagar hasta 5.000 pesetas. "Era terrible, una especie de chivato", se ha lamentado. "También vendía enciclopedias, e iba puerta por puerta", ha señalado respecto a otro de sus trabajos.