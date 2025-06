Nuria Fergó da detalles sobre su ruptura con Juan Pablo Lauro: "No fue fácil para nadie"

Nuria Fergó se ha presentado esta tarde en el plató de 'Y ahora Sonsoles' para hablar sobre su ruptura con Juan Pablo Lauro después de tres años de relación. Un duro golpe para la artista, y más teniendo en cuenta que incluso tenían planes de boda. Unos planes que se paralizaron con motivo de la enfermedad del padre de Nuria y su posterior fallecimiento.

Captura de Nuria Fergó en 'Y ahora Sonsoles' Antena 3

Nuria Fergó se pronuncia sobre su ruptura con Juan Pablo Lauro

Finalmente, la pareja no llegaba a pasar por el altar. "Esto no es fácil para nadie", le explicaba a Sonsoles Ónega. "Ni para el que te deja, ni para el que dejan, porque cuesta tomar ciertas decisiones y hay que pensar en muchas cosas", matizaba al respecto. "Nosotros lo hablamos, es de los dos, y no vamos a dar explicaciones", ha declarado contundente.

"Ahora mismo quiero estar sola y nada más"

Por suerte, en todo este proceso la cantante ha contado con el apoyo de su familia. "Mi madre nos quiere a los dos y quería que hubiese buen rollo, lo mejor para los dos por lo que hemos vivido". Y, en cuanto a la posibilidad de una reconciliación, para que Nuria no se cierra a ninguna posibilidad, ya que ella asegura que vive el momento. "El futuro no existe para mí", ha concluido. "Ahora mismo quiero estar sola y nada más, porque ni siquiera sé si mañana me voy a levantar".