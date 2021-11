Kira Miró: «Cuando mejor me va en mi profesión, más útil me resulta ir a terapia»

No para quieta. Kira Miró vive el momento más intenso de su carrera como actriz. Compaginando el teatro, la televisión, el cine y hasta su faceta de influencer. Todo en uno. En cuanto al cine, no solo tiene tiempo para los largometrajes, sino que también ha querido regresar al corto por una buena causa. «De Menos», es el nuevo cortometraje que se estrena mañana jueves en Cosmo, en la lucha de la cadena contra la violencia de género de todo tipo, en este caso la sicológica. A la vez, la actriz canaria se ha embarcado también en el rodaje de dos películas y sigue subida a las tablas con «Scape Room», mientras ha vuelto a la televisión de la mano de «El Hormiguero» tras su triunfal paso por «El Desafío». Sin tiempo ni para respirar. Viajar sola por el mundo está entre sus mejores vías de escape. De reto en reto.

¿Este momento frenético de trabajo habría sido posible sin su exitoso paso por «El Desafío»?

Nunca se sabe cuál ha sido el detonante definitivo. Lo que está claro es que siempre hay que estar preparado por si llegan oportunidades y saberlas aprovechar. A mí el teatro me ha ayudado mucho a eso. Me ha permitido estar siempre activa, aunque fuesen proyectos de menor impacto mediático.

¿Ha tenido que rechazar algún proyecto?

Sí, pero siempre pasa que cuando estás buscando trabajo no suena el teléfono y cuando empiezan a funcionar las cosas todos se acuerdan de ti. Aunque adoro no parar nunca.

¿Qué le atrae de viajar sola?

Siempre digo que no viajo sola, sino que lo hago con la gente del destino al que voy. Cuando viajas sin acompañantes aumentas las posibilidades de que te ocurran cosas. Sales de tu burbuja y de tu zona de confort y estás más alerta. Además, así me siento más yo y con más capacidad de decisión, ningún día está escrito. En tu día a día te acabas viendo arrastrada por lo que los demás quieren y en estos viajes solo sigo mi instinto. Aunque tengo que reconocer que empecé a viajar sola por supervivencia, los actores tenemos vacaciones muy raras, no las puedes programar y nunca coincides con los demás.

¿Este hábito también responde a un ansia desesperada de anonimato?

Eso es lo mejor de todo (se ríe), el sentir que vuelves a ser una desconocida más. Es la mejor libertad del mundo. No sentirme juzgada son mis verdaderas vacaciones.

¿Cree que, como al personaje masculino del corto (Víctor Clavijo), a los hombres les cuesta mostrar debilidad ante una mujer y permitir que les consuele?

Nunca he entendido por qué la mayoría de los hombres no se permiten estar derrumbados. Desde hace mucho hemos asociado erróneamente emociones a ambos sexos y eso parece difícil de cambiar. Incluso, muchos hombres que alardean de ser feministas se comportan así sin darse cuenta. No quiero decir que eso te convierta en machista, pero tenemos que estar atentos cuando ocurra.

¿Ve cada vez más mujeres detrás de las cámaras?

Sí, sobre todo veo a más ocupando cargos importantes y contando sus propias historias.

¿Ha pensado en liderar algún día su propio proyecto cinematográfico?

Me encantaría. Pero por ahora no me he puesto a ello en serio. Y como me van los retos nunca puedo descartar nada.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido de trabajar en «El Hormiguero 3.0»?

En realidad, ya lo conocía bastante de las veces que he ido de invitada y además el equipo es el mismo que el de «El Desafío» (ambos programas producidos por 7yAcción). Pero no me esperaba que trabajasen tan bien en equipo, son una máquina perfectamente engrasada. Además, me parece increíble que pase lo que pase, desde el primero hasta el último, todos están de buen humor y eso crea sinergias.

Además de sus consejos de alimentación y bienestar en redes sociales, ¿qué peso le da a la salud mental?

Ahora que me va todo bien es cuando más útil me resulta ir a terapia. Incluso más que cuando me siento mal. No me pierdo una sesión, para mí es tan importante como estudiarme el guion.