Recomendamos... por Jesús Palacios

Pelo pico pata

TODAS LAS CRIATURAS GRANDES Y PEQUEÑAS

Reino Unido, 2020-2021, COMEDIA DRAMÁTICA. 60 minutos. (2 temporadas, 13 episodios).

Estreno hoy de la esperada segunda temporada —ya sin la fallecida Diana Rigg— de esta nueva versión de los libros de James Herriot (seudónimo de Alf Wright), que ya fueran objeto de una popular serie británica, que duró de 1978 a 1990. Las historias divertidas, dramáticas y siempre entrañables de una consulta veterinaria rural en los valles de Yorkshire durante los años 30 y 40. Espléndida ambientación, buen reparto y grandes y pequeños actores animales. FILMIN .

Buenos Aires confidencial

ENTRE HOMBRES

Argentina, 2021. CRIMEN. 48-59 minutos (1 temporada, 4 episodios).

Violento e implacable neonoir argentino, basado en la novela del mismo título de Germán Maggiori. En el turbio y turbulento Buenos Aires de los 90, con la policía controlada por políticos y empresarios, un grupo de agentes corruptos deben borrar toda evidencia del asesinato de tres prostitutas en el que ha participado un senador. Esteeee… Ellroy habla lunfardo. HBO.

Tres hermanos

THE OTHER TWO

Estados Unidos, 2019-2021, COMEDIA, 30 minutos (2 temporadas, 20 episodios).

Estreno hoy de este divertido retrato de la cultura pop actual. Cary, aspirante a actor gay, y su hermana Brooke, bailarina profesional, deben enfrentarse al hecho de que su hermano pequeño es una estrella viral de Internet. COMEDY CENTRAL.

Vidas cruzadas

LITTLE FIRES EVERYWHERE

Estados Unidos, 2020. DRAMA, 53-66 minutos (8 episodios).

Reese Whiterspoon y Kerry Washington son dos madres de distinta clase social cuyos destinos se entrecruzan cuando la segunda y su hija se introducen en la vida de la primera. Basada en la novela de Celeste Ng. AMAZON PRIME.

Una chica con suerte

DIVINA DE LA MUERTE

Estados Unidos, 2009-2014, COMEDIA FANTÁSTICA, 43 minutos. (6 temporadas, 78 episodios).

Cuando Deb, aspirante a modelo, muere y llega al cielo, se queda en stand by, presiona el botón de return… Y vuelve a la Tierra compartiendo cuerpo con una abogada brillante y con sobrepeso. Los problemas crecen. CANAL ORANGE.

CINE

AGÁRRAME ESOS FANTASMAS

#0. 17:42

Nueva Zelanda, Estados Unidos, 1996. Antes de caer presa de sus delirios de grandeza, Peter Jackson era capaz de ofrecernos deliciosas y delirantes comedias de terror tan llenas de ingenio, suspense y estilo como esta.

SOÑADORES

SUNDANCE. 19:01

Reino Unido, Italia, Francia, Estados Unidos, 2003. Bertolucci, que sabía más por diablo que por viejo, evoca el París del 68 a través de una sensual historia de amor a tres bandas, con un mesmérico reparto juvenil.

INVICTO 2

MEGA. 22:05

Estados Unidos, 2006. Segunda entrega de esta resultona franquicia para amantes de las hostias como panes, ahora en una prisión rusa, con Michael Jai White atizándose a modo con Scott Adkins. Diversión asegurada.

MISERY

SELEKT. 23:58

Estados Unidos, 1990. Rob Reiner y William Goldman unen sus talentos para una de las mejores adaptaciones de Stephen King al cine, con dos actores en estado de (des)gracia y suspense diabólicamente sostenido.