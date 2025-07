Una antigua ganadora de Eurovisión quiere volver al festival representando a España: "Es mi sueño"

En 1999, muchas eran las personas que se preguntaban si el fin del mundo estaba cerca. La llegada del año 2000 imponía; vivir un cambio de milenio era una oportunidad privilegiada, y despedirse del siglo XX dejaba una sensación agridulce. Ese mismo año, Eurovisión se celebró en Tierra Santa, más concretamente Jerusalén. El simbolismo detrás de la celebración del último certamen del siglo en la cuna del cristianismo era más que evidente.

Artistas de 23 países se dieron cita en el concurso, entre ellos España, representada por Lydia y 'No quiero escuchar'. Aunque la propuesta sigue siendo recordada por motivos ajenos a la puntuación (el vestido de Ágatha Ruiz de la Prada que lució nuestra abanderada), fue Suecia la nación vencedora de la 44ª edición del festival.

La triunfadora de la noche, una por aquel entonces promesa de la industria sueca Charlotte Nilsson, deslumbraba a Europa con 'Take Me to Your Heaven', un tema de 'schlager' que conquistó a jurado y audiencia. Charlotte volvería a representar a Suecia en 2008, con la canción 'Hero' y bajo el apellido de soltera de su madre, Perrelli. A pesar de ser considerada una de las favoritas, la artista sueca terminó en un decimoctavo puesto.

Un regreso un tanto atípico

En una entrevista reciente concedida al medio sueco Expressen, Charlotte Perrelli confirmaba su deseo de representar a nuestro país en Eurovisión. La artista está muy vinculada a España, debido a que lleva viviendo desde 2023 en Marbella, en la Costa del Sol.

Charlotte Perrelli participa en el Melodifestivalen 2021, preselección de Suecia para Eurovisión SVT

"Si consigo la canción adecuada, mi sueño es competir en Eurovisión por España", declaró la artista sueca al citado medio. Perrelli ha definido nuestra preselección, el Benidorm Fest, como una experiencia "interesante", y ha confesado que tiene actualmente un equipo de compositores enfocados en crear esa canción con la que, quien sabe, representar a los españoles en Eurovisión 2026.