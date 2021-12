Nuria Roca contesta a la acusación de “gordofobia”: “Las cosas en su sitio”

A Juan del Val le gusta alimentar las polémicas, y más si en ellas está metida su mujer, Nuria Roca, aunque sea para chincharla. También es cierto que muchas veces lo que hace es defenderla. El pasado domingo, el escritor recordó cómo Roca contó en otro programa que en una ocasión “compró un belén con figuras gordas”, lo puso en su casa para decorar durante las fiestas navideñas, pero lo acabó tirando porque no le gustaba nada. “Eran feísimas” remató en directo.

Así de natural se expresó la presentadora del programa de laSexta “La Roca” Del Val le recordó esta semana que “eso no se puede decir”. Y Nuria Roca con cara de sorpresa quiso contestar: “Pero vamos a ver, me vas a perdonar”. Su marido y colaborador del espacio le insistió: “Pareces nueva”. Ella insistió en que “lo tiré porque se rompió”. Todo viene a colación de que, tras escuchar lo ocurrido, a través de las redes sociales, una usuaria (@cotilladepueblo) criticó duramente a la presentadora: “Nuria Roca dice que un belén de personajes gordos es horroroso, pero para horrorosa, la gordofobia que se le asoma por los cuatro costados”.

“las cosas en su sitio”, quiso dejar claro la presentadora que añadió que “mi belén de gordos era muy feo, con unas figuras horrorosas que no tienen ningún sentido un belén de gordos”. Antonia San Juan también quiso defender a Roca con su propio argumento: “A mí la gente me pregunta si estoy bien, si como bien, porque me ven delgada y ¿por qué no puedo decirle yo a alguien si está gorda?”. A lo que Del Val añadió :”Antonia, esta gente son amargados”. “Mi belén era muy feo, os lo prometo. Intentaré rescatar una foto del belén, pero es que era horroroso”.

Del Val también le recordó a Nuria que también le pasa “con árboles de Navidad. Pusisite una foto de este que tenemos en el plató y lo acompañabas de este texto: hasta este árbol os hemos puesto”. Pero la cuestión es que no le pareció bien a una tuitera, que supuestamente la llamó “inhumana”, pero en realidad era una constestación a otro usuario: “No hagas caso de tantas bobadas, eres muy guapa, lo haces muy bien y lo demás es envidia”.

“No sé si puedo continuar con el programa después de todo esto, qué barbaridad”, ha zanjado la presentadora tras escuchar las críticas recibidas. Aquí el víde completo.