Jordi Cruz, Miki Nadal y toda la familia de «Masterchef» despiden a Verónica Forqué

Hace solo dos semanas que RTVE emitía la última entrega de la sexta edición de «Masterchef Celebrity», demasiado poco tiempo para desvincular a la actriz Verónica Forqué como concursante del formato. Aunque algunos espectadores del programa, han criticado a la dirección del concurso por no atender mejor a la concursante y no detectar el agotamiento mental por el que acabó abandonando, ahora la productora y los miembros del equipo se han mostrado muy cercanos a la figura de Verónica y muy afectados por la noticia.

Desde la misma productora Shine Iberia no han tardado en hacerse eco del fallecimiento de la actriz. «Desde Shine Iberia y en nombre de toda la familia MasterChef lamentamos enormemente la pérdida de una extraordinaria profesional y una persona maravillosa, Verónica Forqué. Enviamos un fuerte abrazo y todo el cariño del mundo a su familia. Descanse en paz.», rezaba el comunicado.

Jordi Cruz, en cambio, ha preferido utilizar su cuenta de Instagram para despedirse de la concursante, a la que especialmente supo entender y manejar Pepe Rodríguez. El mensaje del chef refleja el sentimiento que comparten todo el equipo del programa. «Desolado, me hubiera encantado hablar contigo ayer, darte las gracias por ser como eras, una enorme profesional y una persona increíble. Gracias por todo amiga, muy orgulloso de haber sido tu juez, tu “jefe” y tu admirador por siempre. Descansa en paz», escribía Jordi en su publicación.

También algunos concursantes ya han querido compartir imágenes con Verónica en sus redes sociales. Miki Nadal, ganador de la edición le dedicaba unas bonitas palabras a su compañera de cocinas: «Ay, Verónica! No te conocía personalmente antes de coincidir entre fogones. Sabia de tus películas, tus obras de teatro tu impresionante trayectoria como actriz pero conocerte personalmente ha sido una de las experiencias más maravillosas de mi vida. Tu forma de ser, tu sentido del humor, tu bondad infinita, tú talento y tu capacidad para crear momentos únicos no lo voy a olvidar nunca. Te queremos mucho y nos queda el consuelo de que te lo hemos hecho saber y todos sabemos todo lo que tú nos querías a nosotros. No te olvidaremos nunca. Descansa, Vero…».