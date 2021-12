María Galiana, de “Cuéntame”: “Me han ofrecido ir a MasterChef, pero no pongo ahí un pie ni loca”

La conocida actriz María Galiana fue la entrevistada anoche en el programa de laSexta, en una nueva entrega de “Salvados”. A sus 86 años la actriz repasó los momentos más importantes de su trayectoria y tampoco pasó por alto su vida profesional. Lejos quedan ya aquellos comienzos de profesora de instituto.

Muchos son los trabajos que ha llevado a cabo a lo largo de su extensa carrera, pero es indudable que se ha metido en muchos hogares a través de Herminia, la eterna abuela de “Cuéntame”. Fue precisamente de ese papel del que María afirmó estar “un poco harta, pero no tengo más remedio. Porque tengo un status que está muy relacionado con la serie. En cuanto a mi vida con mis hijos y nietos”.

Muerte en la ficción

Le hizo gracia cuando Gonzo planteó la posibilidad de si le había propuesto alguna vez a los guionistas que la mataran en la ficción y cómo le gustaría que fuera. “Me gustaría morirme como una tía mía, ella veía que era el final, y fue llamando a todo el mundo y despidiéndose”.

Son muchos años ya los que lleva en la pantalla interpretando a Herminia y tuvo la actriz parte de lamento en ello, “mi gran decepción como actriz es no haber hecho más cosas. No hacer otro tipo de papeles. Siempre he tenido un aspecto de maruja impresionante, nunca habría podido haber papeles de alto standing y el físico también importa. Pero me hubieran gustado hacer otro tipo de papeles, que no solo de abuela Herminia”, admitió.

Ya hablando con el conductor del programa de otro tipo de cosas, manifestó que: “Me han ofrecido ir a MasterChef, pero no iría aunque me ofrecieran todo el oro del mundo, no tiene rigor. Lo más importante de la cocina es la lentitud. No pongo un pie ahí, ni loca”.

También tuvo palabras para el amor, cuando Gonzo le preguntó por su marido “¿Cuánto tiempo de relación tuviste entre novios y los años que estuvisteis casados?”, pregunta Gonzo a la actriz, que explica que estuvieron 3 ó 4 años de novios, y después, cuando él murió, hacía 47 que se habían casado. Por lo que en total han estado 50 años juntos. Pero, ¿cómo se cuida un amor toda la vida? ¿Es verdad la teoría de que el amor solo dura siete años? “Con muchísima paciencia y muchísimo aguante y perdonando mucho, muchísimo”, respondió María Galiana: “Lo que más echo de menos es la conversación, contarle cosas”.