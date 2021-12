Verónica Forqué: «Llamé a mi representante y le dije: Quiero estar en “MasterChef”»

El pasado 3 de septiembre y con motivo de la presentación de la sexta temporada de “MasterChef Celebrity”, sus concursantes, Victoria Abril, Verónica Forqué, Carmina Barrios, Miki Nadal, Terelu Campos, Juanma Castaño, Vanesa Romero, Belén López, Arkano, Samantha Hudson, Tamara, Yotuel, Eduardo Navarrete y Julian Iantzi concedieron entrevistas por grupos con la prensa desplazada al Festival de Vitoria Gasteiz de Televisión (FesTVal). Tan sólo estaban ausentes por motivos profesinales David Bustamante e Iván Sánchez. Una de las concursantes, sin adjetivos peyorativos fue la actriz Verónica Forqué, de la que hoy se ha dado a conocer su muerte a los 66 años.

Junto a la noticia de su muerte y el reconocimiento de su labor profesional y personal por parte de famosos, instituciones, políticos y compañeros en el concurso, también se han compartido imágenes de su paso por esta edición del talent culinario, e incluso hay gente que ha apuntado al flaco favor que le hizo el concurso de televisión, acusándolo en ocasiones de haber acentuado sus problemas mentales con su exposición al público provocando burlas entre un sector de los espectadores. Este diario, junto a compañeros de “Bluper”, “Los 40 principales” y “Ecoteuve”, pudo entrevistarla junto a Juanma Castaño y Arkano, y desveló la verdadera razón para concursar.

En cada caso, cuando os llaman y os ofrecen participar en “MasterChef”, ¿Qué pensáis?

Yo en mi caso, me posulé. A mí me habían llamado hace un par de años para participar y no me vi preparada y dije ehhhhhh... y me escaqueé. Y este año, pues un día llamé a mi representante y le dije: “Ramón, quiero estar en «MasterChef»'’ y me dijo “ah pues voy a llamar por teléfono”. Y así ha sido”.

Forqué intervino en algunas preguntas de los compañeros, como cuando se habló de que Juanma Castaño tenía que compatibilizar su trabajo de la radio con la grabación del programa que produce Shine Iberia: “Había días que grababan y estaba ahí medio escondido detrás de una columna mirando un partido importantísimo... De verdad los heterosexuales....”.

¿Con qué nivel de cocina llegamos al programa?

Yo soy madre, ¿eh? He sido hija y he tenido a mi mamá mayor de ¿qué te hago?, ¿qué te pongo? A la niña, ¿qué te hago?, ¿qué te pongo? Esa cocina, sabemos hacer una tortilla rica, una ensaladilla, una pasta... pero es que allí (en el programa) eso no es. No es voy a hacer un plato rico. Es que te vuelven loco. El tiempo... no hay tiempo para nada: tres minutos para entrar en el supermercado y Samantha detrás: “¿Bueno, que tal lo lleváis todo? Tú no sabes lo que llevas, no lo has pensado, tu llevas una empanada... ¿verdad?” Qué hago... carne o pescado. Todo es así. Un disparate.

“MasterChef” puede ser un formato muy complicado, ¿cómo habéis gestionado los momentos de presión?

Yo es lo que pero llevo. Pero lo he llevado muy bien, asombrosamente bien. ¿Tú has dormido? (le pregunta a Juanma Castaño) ¿Tú has dormido? (a Arkano) ¿Cuántas horas? Poco. No dormíamos. Era, como por la mañana, a ver que nos ponen hoy. Verás... el deshuesado me lo sé, lo practiqué ayer... Todo así. 12 semanas. “MasterChef” es volver a la infancia. No sabes nada, no eres nadie. Eres una mierda. Eres la más cochina.

¿Habéis sacado la vena competitiva?

En este grupo, no sé en otros se ha dado mucho lo de reírnos ir solucionando los conflictos. Nos ha importado siempre que hubiera buen rollo. Y a pesar de las cosas que pasan... porque pasan cosas: te enfadas, te picas, lloras... Luego siempre importaba somos amigos y ya está. Porque eso es tirarse al gua; nos hemos tirado al agua todos.

¿Os habéis ido a casa pensando, uy a ver cómo se ve esto cuando se emita esto?

Todos los días. Y pierdes los papeles. Yo he perdido los papeles muchas veces. No estoy acostumbrada a perder los papeles, ni en la vida y mucho menos en público. Pero bueno, me voy a ir de España.

Y esa presión, ¿Os ha llevado alguna vez a llorar?

Hemos llorado todos. Los de aquí, los tres. Sin hacer spoiler. Pero nos hemos reído también mucho.

Si se acaba el presupuesto y hay quedejar un solo juez, ¿cuál dejamos?

Me niego. (Juanma deja a Samantha y Arkano a Jordi). Bueno os habéis mojado los dos... yo a Pepe. Este concurso no sería nada sin los chefs. Y las pruebas que ponen... lo que nos hacen...

¿Quién ha sido, de vuestros compañeros, el que más os ha sorprendido?

No lo sé... yo todos. A Juanma no le conocía, a Julen no lo conocía... y a mi marido tampoco... Iván. Con Bustamante nos hemos reído... Iván Sánchez es un actor muy guapo. Y como marido ni te hablo... Y cómo se esfuerza...