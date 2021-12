Manuel Iborra, exmarido de Verónica Forqué y el padre de su hija María

Gente

Fallecimiento

Manuel Iborra fue la pareja de Verónica Forqué durante más de tres décadas. El director de cine y televisión escribió para ella, su musa, algunos de sus mejores papeles. Verónica Forqué conoció a Manuel Iborra en 1981 y estuvieron juntos más de 30 años. Juntos crearon algunas de las series y películas que definen nuestra cultura y fueron los artífices de una de las comedias que mejor nos definieron. “Pepa y Pepe”, esa familia tan poco políticamente correcta que nacía en contraposición a la perfección de “Médico de Familia”.

Con parte del equipo de actores, Verónica Forqué y Manuel Iborra volvieron a repetir suerte en “El Tiempo de la Felicidad”. En 2014, cuando su única hija común ya había dejado atrás la adolescencia, decidieron separarse. Entonces Verónica Forqué empezó un nuevo capítulo de su vida en el que su ex marido no tenía lugar. “Yo le amaba, pero no le podía soportar”, dijo de él. La manera de entender el mundo de uno y de otra parecían insalvable. “Era una un aburrimiento de vida. Parecía la de una vieja de 80 años”. A pesar de que llegó a decir que no había vuelto a hablar con su ex marido, Manuel Iborra, tras la ruptura, ella siempre mantuvo que fue “el hombre de su vida”. De hecho, tras la separación, tal y como relató la actriz, cayó en una depresión. “Fue horrorosa. La superé con medicamentos y psicoanálisis”, desveló.