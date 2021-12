Todo llega: “Los Bridgerton”, también

Hay series que te dejan con ganas de más y otras contando los días. Este es el caso de la deliciosa “Los Bridgerton”. La segunda temporada llega a la casa de Netflix el próximo 25 de marzo, tal y como ha anunciado la propia plataforma haciéndolo coincidir con el primer aniversario del lanzamiento de esta exitosa serie que regresará con importantes cambios. Cuenta “Los Bridgerton” con ser la serie más vista a nivel internacional.

Así será la segunda temporada

Basada en las novelas de Julia Quinn, ‘Los Bridgerton’ volverá para centrarse principalmente en las aventuras amorosas de Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), el primogénito de la familia, que ha decidido renunciar a la posibilidad del amor y aceptar su responsabilidad como cabeza de familia. En la segunda temporada, le encontramos decidido a encontrar a la esposa perfecta de entre las damas jóvenes de la sociedad londinense de la época. Lo que no se espera es que vaya a ser tan difícil, y que en particular dos hermanas vayan a crearle un dilema que no esperaba.

Contará con la ayuda de su familia: Colin (Luke Newton), Benedict (Luke Thompson), Daphne (Phoebe Dynevor), Eloise (Claudia Jessie) y los pequeños de la casa Francesca (Ruby Stokes), Gregory (Will Tilston) y Hyacinth (Florence Hunt). Clave volverá a ser la matriarca de los Bridgerton (Ruth Gemmell), y otros personajes relevantes para el desarrollo de las tramas como Lady Danbury (Adjoa Andoh), Penelope Featherington (Nicola Coughlan) y la reina Carlota (Golda Rosheuvel).

Al menos cuatro temporadas

Netflix ya ha confirmado que la serie, creada por Chris Van Dusen y producida por Shonda Rhimes (creadora de series de éxito como ‘Anatomía de Grey’ y ‘Scandal’), volverá para una tercera y cuarta temporada. Desde su estreno en las Navidades de 2020, la serie ha sido un éxito absoluto, Y todavía tiene muchas vidas amorosas por resolver. Ya que hemos asumido la despedida del Duque de Hastings, llega el turno de Anthony.