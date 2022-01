Así fue el percance de Miley Cyrus con su top en el Año Nuevo de la NBC

QUe soy Miley Cyrus y la polémica me sigue a todas partes. O mejor la mala suerte en este caso. La cantante estaba en Miami interpretando sus temas en directo para un concierto de Fin de Año para la cadena NBC. Y justo en el peor momento su top plateado decidió que ya no quería más estar en su sitio.

Miley Cyrus acababa de interpretar “We Can`t Stop” y pasó a “Party in the U.S.A.” y de repente el público se dio cuenta de que la artista no despegaba su mano de su top plateado. Los tirantes se habían desprendido y la cantante reaccionó rápido, aunque aún se encontraba frente al público y a la cámara y en pleno concierto en directo.

Enseguida se dio la vuelta y siguió cantando de espalda a todos. Los coristas y la banda acudió en su ayuda y rellenó el espacio mientras ella iba al backstage y volvía ataviada con una gran americana roja y bromeó: “Ahora todo el mundo me está mirando”.

Para conseguir terminar de tranquilizarse y en complicidad con el público, siguió introduciendo bromas entre las letras de sus temas: “Todavía estoy con la mayor cantidad de ropa que he usado en el escenario”. Para finalizar lanzó sus deseos para el año nuevo: " El programa de esta noche ha consistido en ser flexible. De aguantar los golpes y sacar lo mejor de las peores circunstancias. Y esa resistencia no debería terminar aquí. Llevemos eso al nuevo año con nosotros. Todos hemos aprendido a esperar lo inesperado”