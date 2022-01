¿Quién es KOI “jefa”, la novia de Ibai Llanos?

El 2021 y este año que comienza han sido muy buenos para el streamer Ibai Llanos. Aparte de conseguir dar las campanadas en Twitch desde la Puerta del Sol con Ramón García, ha sido declarado el Mejor Streamer del año, esta semana recogió el Premio Esland a Mejor Streamer otorgados por TheGrefg. Al recibir el premio Llanos se lo quiso dedicar a Koi Jefa, “que es la persona que me aguanta”.

La noche del lunes el streamer TheGref organizó los primeros Premios Esland y consiguió reunir a la flor y nata del sector en el Palau de la Música de Barcelona con alfombra roja y todo. El evento fue retransmitido por Titch y llegó a más de un millón de personas.

Premios Esland 💙🥺



El proyecto más importante de mi vida se ha hecho realidad. No puedo estar más feliz y emocionado por el resultado.



Más de 1.000.000 de personas y la comunidad hispanohablante unida.



Gracias a todos 😭😭 pic.twitter.com/TOMfNSahBd — Grefg =) (@TheGrefg) January 17, 2022

Entre los nominados y ganadores, Ibai Llanos, que no sólo se proclamó como Mejor Streamer, pero también recogió un premio como organizador del Mejor Evento del año por La Velada de Boxeo. Junto a tres de sus compañeros se llevó tam,bién el galardón a Mejor Canción y en solitario a Mejor Fail por colarse en el beso de Rosalía y Rauw Alejandro en la gala de Los 40 Principales.

En el momento de recoger el premio, Ibai Llanos quiso acrodarse de su novia, Carmen: “A Koi Jefa también, que es la persona que me aguanta. Me levanto cada día con una buena idea y me mandará a tomar por el culo dentro de poco”. Ella quiso corresponderle en su cuenta de Twitter con un “yo ya he ganado”.

La misteriosa Carmen

Hace tiempo que Ibai decidió romper su silencio y dar pequeñas pistas sobre Carmen. Sabemos por lo que ha ido soltando en entrevistas y directos que llevan más de seis años juntos (de hecho él hizo pública su relación en 2018 con un tuit) y que ella está dedicada a la organización de todo lo que rodea al negocio de Ibai Llanos y compañía. De ahí el sobrenombre de “jefa”. “Ella trabaja ahora con los chicos, les ayuda mucho y ellos la conocen desde hace muchos años también. Entonces nos echa un cable a todos”, contó el streamer.

"¿Quién es G3 jefa?" Aquí la respuesta, porfa no sean insistentes con el tema.😊 pic.twitter.com/wKRIyUDivw — IBAISITOS 💜 (@OnlyIbai_) February 1, 2021

Se conocieron, según una entrevista de Llanos con Siro López, “en un evento en Madrid en el que ella estaba trabajando y yo también”. Ella estudió “marketing, perodismo y publicidad” y uno de sus trabajos fue “en una empresa de Jorge Lorenzo que vendía gafas, ropa... Ella era un poco la jefa de márketing”. Tampoco se conoce su edad, pero sí que es mayor que Ibai, que tiene 26 años. Vive con todo el equipo en la mansión a las afueras de Barcelona, pero en un apartamento individual adosado a la vivienda principal.

De su aspecto físico se sabe lo que los tuiteros han conseguido adivinar de las pocas partes de su cuerpo que comparte, como ojos, piercing de la nariz y poco más. Sus planes incluyen pasear a los perros juntos, tienen dos “kena” y “Nana” y “tenemos jacuzzi, hacemos cosillas, tampoco son planes espectaculares porque salimos poco, pero bueno”.