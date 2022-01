Nuria Roca, pendiente de Juan del Val en la sustitución de “La Roca”: “Déjame tranquilo”

La historia se volvía a repetir con la covid-19 de por medio. En la otra ocasión era Pablo Motos quien después de haber estado al pie del cañón en tiempos complicadísimos acababa contagiándose por coronavirus y era Nuria Roca quien le sustituía en “El hormiguero 3.0″. A raíz de esos días Atresmedia le propuso presentar “La Roca”. Esta semana la presentadora se contagiaba y era su marido y colaborador del programa quien le sustituía en el programa de laSexta, que dura cuatro horas y media.

El espacio arrancó con la presentadora como una aparición: “Estamos en directo”, decía hasta que Del Val le interrumpía para corregirle, “en directo estoy yo, tú eres un holograma, ¿no te ves?”. Y ella reconocía que era “una forma de hablar” porque en realidad estaba por skype desde su casa: “Voy a estar pendiente durante todo el programa, porque lo dejo en tus manos y no las tengo todas conmigo”, apuntaba entre risas y cómplices ambos.

Complicidad

“Bueno, a ver, si estás, estás y si no estás, no estás. Y no creo que sea tan difícil presentar La Roca”. Momento en el que volvía aparecer ella por videollamada reiterando su vigilancia, pero “¡Qué guapo estás! Como hace tantos días que no te veo. Sé que lo vais a hacer bien pero si no os importa voy a estar aquí en la ventanita... estoy preocupadísima porque me han dicho que no tienes ni un papel en la mesa”, dijo Nuria.

“¿Pero vas a estar ahí durante cuatro horas y media? Persiguiéndome desde hace días con el guion... déjame tranquilo. Quédate ahí y entra cuando te dé paso”.

Y así se mantuvo durante todo el programa. Ya cuando llegó el momento final. Nuria le dio el aprobado. “Juan, enhorabuena. He disfrutado muchísimo”, manifestó.