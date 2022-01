Abel Caballero: “Daría las campanadas con Pedroche y Ayuso si pudiera hablar de Vigo”

Gonzo viajó hasta Vigo para presentar su siguiente “Salvados” en laSexta y entrevistar a alcalde Abel Caballero bajo el título “El fenómeno Caballero”. Lo hizo coincidir con el apagado de las luces de navidad, sesenta días después de haberlas encendido, y uno de los hechos que le ha dado popularidad al edil, junto con otros que se han viralizado en su momento como aquel día que fue a hacer la apertura de la tienda Primark y acabó con un “Viva Primark, long life to Primark at Vigo’”.

Hasta aquí #SalvadosCaballero. Un saludo a la @Space_Station. Y a vosotros, gracias por estar ahí. ¡Ánimo! que ya falta menos para Navidad. pic.twitter.com/TuFUh1dbdH — Salvados (@salvadostv) January 23, 2022

Sin duda, con el paso del tiempo Abel Caballero se ha ido convirtiendo en uno de los políticos más mediáticos de España. Uno de esos que pasa el día en la calle, con los ciudadanos. “La gente que lo valora todo en términos de votos se equivoca, lo tienes que medir en términos de cercanía. Lo hago por estar con la gente, eso me agrada. Estoy todo el día por la calle y me gusta. Soy así, no se puede pretender ser otra persona, cada uno es como es, y el que lo finge se le nota”.

Formación y datos

Comenzaron la entrevista por su formación y ese doctorado en “Economía por Cambridge. Es catedrático en la Universidad de Vigo. Fue diputado en el Congreso y ministro en el gobierno de Felipe González”, introdujo Gonzo para contar después los datos que le habían traído hasta aquí. Llegó a la alcaldía de Vigo en 2007 con el 29% de los votos. En 2011 consiguió el 34% y el 52% en 2015. En 2019 logró un 68% de los votos y espera llegar al 73% en las siguientes elecciones.

Gonzo pidió que pusiera una nota al Gobierno de Pedro Sánchez, que fue valorado con un ocho por Caballero. El periodista lo recordó que había apoyado la candidatura de Susana Díaz: “Me equivoqué”, reconocía Abel Caballero, “Pedro Sánchez era una gran opción y Susana Díaz no habría podido hacerlo mejor en un momento como este, con un país tan fragmentado y con todo lo que supuso la pandemia”.

Confirmó que no se iría de ministro, aunque lo llamaran: “Mi vocación es Vigo, si me llamaran no sería ministro. Yo soy alcalde de Vigo y aquí terminaré mi carrera política”, contestaba y aseguró que se volverá a presentar a las elecciones municipales “gozo de muy buena salud”.

En un tono más jocoso, Gonzo le preguntó si se atrevería a presentar las Campanadas con Cristina Pedroche el año que viene: “Por supuesto que sí, es una profesional”, respondió el alcalde. También aceptó hacerlo junto a Isabel Díaz Ayuso “si pudiera hablar de Vigo”.

Hicieron un repaso a unos cuantos vídeos del alcalde que le han hecho convertirse en mediático y traspasado las fronteras de Vigo, como uno en el que aparecer bailando. “No hay que tener complejo cuando se está divirtiendo uno. Era el final de un campamento y todo el mundo estaba bailando ¿cómo me voy a quedar yo como una estatua?”. Así como el acceder a inaugurar un Primark en Vigo: “Yo voy a todos los sitios donde me piden que vaya. Lo hice gratis, porque también quería que estuviera ahí. Es bueno para el pequeño y mediano comercio, porque viene la gente de fuera, compran ahí y después pasean por la ciudad”.