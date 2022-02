Carlos Sobera desenmascara a un impostor en «First Dates»

First Dates ha dejado un nuevo capítulo surrealista y Carlos Sobera un momentazo más en su larga carrera televisiva. El programa parecía ir con normalidad cuando aparece un curioso participante para esperar a su cita en la barra de espera. Allí no le esperaron con la habitual amabilidad que se acoge a los participantes sino que Sobera se sentó con él y empezó a interrogarle.

Al principio las preguntas no parecían incómodas, hasta que la tensión fue incrementándose. A Sobera parecía mosquearle la particular voz tan aguda del hombre. Pero Sobera pronto quiso desenmascarar al impostor y le enseñó sus otras dos participaciones anteriores en el programa, con identidades distintas. Entonces le preguntó ya con voz de estar disgustado: “¿Quién eres realmente y qué te pasa?”.

“Soy Jesús y soy artista en general pero no sé qué soy”, respondió el participante cambiando a u voz original. Pero Sobera no se frenó en su alegato: “¿Te das cuenta de que has jugado con el prestigio de First Dates? Nosotros estamos aquí no para hacer tonterías, sino para que la gente encuentre el amor. Has jugado con la gente que se ha citado contigo. Sinceramente creo que, salvo que estuvieras enfermo, no tienes ninguna justificación”.

A Jesús, considerado influencer y con perfil de cómico, no le quedó más remedio que recular: “Os pido disculpas a todo el equipo, sé que es difícil aceptarlas por lo que he hecho. Me gustaría pedir disculpas a las personas que estuvieron aquí. Es un programa de citas de verdad, lo he comprobado todas las veces que he venido. Siempre había personas nerviosos al esperar su cita...”.

Sobera cerró el capítulo sin dejar de ser contundente: “Fue una broma de muy mal gusto. No tiene ningún sentido. Páralo ya y déjales en paz, como te voy a pedir que nos dejes en paz a nosotros. Has jugado con el prestigio de este programa pero te digo más, estabas jugando también con el trabajo de la gente que está aquí currando. Hacemos esto en serio, tío, porque creemos en ello. Siempre hay voces que dicen ‘son actores los que vienen’ y tú lo único que has hecho es echarnos mierda encima con tu actitud”