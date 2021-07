Mariví cuenta su adicción al sexo en «First Dates»: No nececesito practicarlo 24 horas , pero sí 16»

Mariví ha llegado pisando fuerte y con las ideas muy claras al restaurante del amor y ha dejado boquiabierto a Carlos Sobera nada más encontrarse con él. El presentador le ha preguntado por lo que había ido a buscar a ‘First dates’ y ella respondía con claridad.

“Soy adicta al sexo. Busco un chico negro yu con buen físico. Para mí el sexo no es el 100%, es el 200%”, explicaba la comensal, dejando a Carlos Sobera muy sorprendido. “Necesito una persona que me aguante al 100% que no me diga que está cansado cuando yo quiera sexo”, afirmaba Mariví.

La participante de ‘First dates’ no ha cenado sola y ha estado acompañada por Mario, al que ha dejado también muy sorprendido con sus ideas tan claras. “Soy adicta al sexo. Lo necesito para dormir, para despertarme y para antes de ir a trabajar”, decía la joven.

😏 "Cuando tengo pareja me gusta hacer tríos."

😉 "Me plancho las camisa con la plancha del pelo."



¡En una hora comienzan a llegar nuevas parejas a #FirstDates5J! 💕 pic.twitter.com/hzYK9GAsRi — First dates (@firstdates_tv) July 5, 2021

Yo no te voy a decir que soy 24/7 pero tampoco te voy a decir que soy un aburrimiento”, decía él. “A mí me gusta hace tríos con mujeres (…) a mi ex se los regalaba pro su cumpleaños”, decía ella. “Pues pinta bien la cosa”, respondía él.