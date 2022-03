El desencuentro de Risto con la politóloga que intenta entender a Putin: «Sigue intentándolo...»

Anoche el equipo de investigación de «Todo es verdad» emitía una entrevista en exclusiva de Sergio Gregory a un alto cargo de la KGB (Nikolai Leonov) que se desvinculaba recientemente de Vladimir Putin. Sin embargo, ayer también intervenía en el programa de Cuatro la politóloga rusa Liu Sivaya, quien lamentó que «no se estuviese analizando en profundad los motivos que han llevado a Putin a ejecutar esta operación militar».

“No me parece demasiado sensacionalista como para lo que podría haber sido. Por mucho que tenga 93 años, igual sabrá una parte y otra no podrá contarla. Teniendo en cuenta que nosotros en España hemos tenido a Villarejo, a Dolores Delgado y a todo el entramado española general, pues, hombre, es cierto que lo ruso es multiplicado por mucho, pero nada que no hayamos visto en cualquier estado. Nada sorprendente”, declaró Sivaya durante su intervención telemática.

Sin embargo, Risto Mejide fue muy contundente en su intervención: «Bien, a ti no te sorprende, perfecto. A mí me sorprende. No estamos hablando de Dolores Delgado, para empezar. No me consta que en el Congreso de los Diputados les hayan pagado a cada uno 30.000 dólares para votar a favor o en contra. Ni hemos conocido nunca que alguien se dedicase a montar atentados para justificar una guerra. Tampoco envenenar a tus colaboradores...».

La politóloga en cambio, siguió insistiendo en que su intención no es justificar el conflicto sino analizarlo desde el punto de vista geopolítico, más allá de la catástrofe humana que significa. «Lo califico como una tragedia a nivel personal, y a nivel profesional, siendo politóloga, veo con absoluta tristeza que nos paramos solamente en el plano personal y obviamos por completo el análisis del conflicto. A mí se me está atacando por intentar entender a Putin y creo que estamos enfatizando muy poco”.

Pero estos argumentos tampoco convencieron a Risto y el presentador decidió cerrar de forma abrupta la conexión: “Eso, sigue, sigue intentándolo”.