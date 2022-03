Risto Mejide pone en su sitio a Esperanza Aguirre: “Ya me estoy hartando”

Esperanza Aguirre ha tenido un debú un tanto accidentado en “Todo es mentira”, programa que presenta Risto Mejide en Cuatro. No es la primera vez, ni será la última, que la ex política demuestra su gusto por el protagonismo y alborota al gallinero. Pero esta vez el publicista parece haber llegado al límite de su paciencia y le ha espetado: “Si no me dejas hacer mi trabajo, te sientas aquí y lo haces tú”.

Como todos estos días, el tema del debate principal de “Todo es mentira” ha versado sobre la invasión de Ucrania por parte de las tropas rusas de Putin. En su intervención, Aguirre ha empezado a interrumpir el turno de pregunta de los demás colaboradores e incluso del propio Mejide. E incluso no se ha atenido a los constantes avisos y advertencias de Risto que ha llegado incluso a detener el progama.

La palabra la tenía Ana Pardo de Vera en un momento del programa, cuando Esperanza Aguirre ha querido tomar la palabra al asalto. “Esperanza Aguirre, por favor, ahora está hablando ella. Por favor, te voy a pedir que respetes el turno. Luego si quieres replicas”, le ha dicho Risto, que le ha explicado que con esas interrupciones “el espectador no se entera”.

Pero ni siquiera Risto ha podido hablar, porque ha sido otra vez interrumpido por la ex política que se ha llevado un aviso serio: “Ya me estoy hartando, Esperanza”. Pero ella, lejos de amilanarse, ha vuelto con una respuesta que no le ha sentado bien al presentador: “Hártate”. Así que Mejide ha parado el programa para darle un ultimátum a Aguirre: ““Te lo digo en serio. Si no respetas los tiempos de este programa, me estoy hartando mucho. Ya llega un punto que me dejas hacer mi trabajo o no puedo hacerlo. Lo haces tú, te sientas aquí y lo haces tú”.

"¿PERO PUTIN ES COMUNISTA?".



Ver a doña Esperanza Aguirre en la cadena de Berlusconi hablando de Putin, que es sobre todo un populista corrupto, no tiene precio.



!Qué momentazos nos da la tele!@todoesmentiratv pic.twitter.com/PnWAVgGSGD — Guillermo G. Adánez (@remerikos) March 7, 2022

La intervención de otros colaboradores ha hecho que no llegara la sangre al río y el espacio ha seguido por cauces más pausados.