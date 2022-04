Qué series ver en Netflix, Amazon Prime y HBO Max este fin de semana (1-3 de abril)

Viernes 1 de abril

ÁLEF [T1]

Dos detectives, Kemal y Settar, intentan desentrañar el misterio de los asesinatos que siguieron al descubrimiento de un cuerpo en el Bósforo. A ellos se une una profesora universitaria, Yasar, cada crimen oculta un gran secreto oculto desde hace siglos.

Temporada 1. 4 episodios

Amazon Prime Video

El motín que sucedió a la muerte de Elías indignó a la directora, que ahora impone una disciplina incluso más estricta que la que ya regía en el centro. Además, tras la muerte de Rita, ya nadie duda de que un asesino en serie, un supuesto imitador del Nido del Cuervo, es el responsable de los crímenes. Sin embargo, Amaia, Paul, Paz, Eric y Julio no se van a quedar de brazos cruzados y menos ahora que gracias a Adèle, creen que pueden encontrar vivo a Manuel. ¿Llegarán a tiempo para salvarle? ¿Quién está detrás del laboratorio que está llevando las investigaciones con humanos? y, lo más importante, ¿cuál es el fin de todos estos experimentos?

Los nuevos capítulos de la serie incorporan al reparto a los actores Clara Galle (“A través de mi ventana”), Irene Anula (“Vis a vis”), Nicolas Cazale (“Le Grand Voyage”), Annick Weerts (“Contratiempo”) y Alberto Berzal (“Madres. Amor y vida”), entre otros.

La segunda temporada de 8 episodios ha sido dirigida por Denis Rovira (”El Internado Las Cumbres T1″, “La Influencia”), y Mikel Rueda (“El doble más quince”, “Veneno”).

Temporada 2. 8 episodios de 50 minutos

UN LOBO COMO YO [T1]

Comedia sobre la vida de Gary, que vive junto a su hija Emma en Australia, en los suburbios. La madre de la niña acaba de morir, pero pronto en sus vidas aparece Mary. La nueva amiga de la familia oculta un terrible secreto que descubrirá el cabeza de familia y ya nada volverá a ser como antes.

Temporada 1. 6 episodios de 30 minutos

Netflix

EL ÚLTIMO AUTOBÚS [T1]

El último autobús’ es una ecofábula de acción sobre las aventuras de un variopinto grupo de estudiantes que, durante un viaje escolar, se convierten en héroes cuando un apocalipsis robótico arrasa con el resto de la humanidad.

‘El último autobús’, rebosante de humor, emociones, aventuras y misterio, empieza con el viaje de unos estudiantes al lanzamiento del ‘Orbe Genio’, una nueva clase de robot diseñado para limpiar el medioambiente. Cuando el multimillonario tecnológico Dalton Monkhouse (Robert Sheehan) presenta los orbes propulsados por inteligencia artificial, estos volatilizan a todos los asistentes y miles de actos idénticos en todo el mundo. Entre toda esa carnicería, los estudiantes logran volver a su destartalado autobús escolar e ir a casa en busca de respuestas, pero solo encuentran un misterioso mundo vacío.

Al comprender que deben contraatacar, los estudiantes se lanzan a la carretera para buscar a Dalton Monkhouse y averiguar qué ha ocurrido con sus familias. Por el camino, se enfrentan a unos problemas cada vez más graves —desde gigantescos monstruos de chatarra a un orbe dañado enfrascado en una venganza aparentemente personal—, y superarán sus diferencias y sus propios demonios para convertirse en una familia improvisada.

Temporada 1. 10 episodios de 35 minutos

Apple TV+

SLOW HORSES [T1]

La serie adapta la primera novela de la serie de novelas “Caballos Lentos”, del galardonado autor Mick Herron. “Slow Horses” tendrá seis episodios y se estrenará a nivel mundial en Apple TV+ con los dos primeros, seguidos de un nuevo episodio semanal cada viernes.

”Slow Horses” es un drama de espionaje lleno de humor negro y sigue a un equipo de agentes de inteligencia británicos que trabajan en una abandonada sede del MI5, Slough House. Oldman interpreta a Jackson Lamb, el brillante pero irascible cabecilla de los espías que han acabado en Slough House debido a graves errores en su carrera. El reparto incluye a la ganadora del Oscar Kristin Scott Thomas, el ganador del BAFTA Jack Lowden, Olivia Cooke, Saskia Reeves, Dustin Demri-Burns, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Paul Higgins, Freddie Fox, Chris Reilly, Steve Waddington, Paul Hilton, Antonio Aakeel, Peter Judd, y la aparición especial del nominado al Oscar Jonathan Pryce.

Temporada 1. 6 episodios de 60 minutos

HBO Max

WELLINGTON PARANORMAL [T4]

Spin-off de la película “Lo que hacemos en las sombras”, que trata sobre un trío de vampiros que conviven en un piso de Wellington, en Nueva Zelanda.

La serie fue creada por Jemaine Clement y Paul Yates basándose en los personajes de “What We Do in the Shadows” de Clement y Taika Waititi. Waititi y Clement son los productores ejecutivos de la serie, mientras que Clement dirige cuatro de los seis episodios de la temporada 1. La serie fue confirmada para una segunda temporada de 13 episodios, que se emitió a partir del 16 de octubre de 2019.

Temporada 4. 6 episodios de 30 minutos

EL DESHIELO [T1]

Después de encontrar el cuerpo de una mujer joven en las aguas heladas del río Oder de Polonia, la joven detective Katarzyna Zawieja, recién enviudada, dirige la investigación para localizar al asesino. Cuando se hace evidente que la víctima dio a luz poco antes de su muerte, Zawieja emprende la búsqueda del recién nacido desaparecido. Aún conmocionada por el presunto suicidio de su marido, emprende un esfuerzo exhaustivo para resolver el caso, aunque eso signifique enfrentarse a sus propias circunstancias y ponerse a sí misma, y a su frágil familia, en el punto de mira de los criminales más peligrosos del país.

Temporada 1. 6 episodios de 30 minutos

EL INFORMANTE [T1]

En la Hungría comunista de 1985, el campeón de ajedrez Geri (Gergely Váradi) está ansioso por comenzar su segundo año de universidad en Budapest, incluso si eso significa dejar atrás a su hermano pequeño enfermo y al resto de su familia. Pero Geri tiene un secreto. Sus planes de conocer chicas y divertirse se ven ensombrecidos cuando la Seguridad del Estado húngaro chantajea a Geri para que espíe a su carismático compañero de clase Zsolt Száva (Márton Patkós), un líder prodemocracia cada vez más radical. Con Geri haciendo malabares con fiestas y debates políticos, Száva pronto comienza a darse cuenta de que hay un informante entre ellos. A medida que el espionaje se convierte en su propia partida de ajedrez, Geri lucha con traicionar a sus amigos para salvar a su hermano y la pregunta diaria: ¿De qué lado debería estar?

Temporada 1. 3 episodios de 40 minutos

TORRES DE MALORY

Basada en la serie de novelas de la célebre escritora Enyd Blyton, cuenta la historia de Darrell Rivers y de su grupo de amigas, todas alumnas del internado de Benenden, que tuvo que ser reubicado durante la guerra cerca de Cornish. Darrell Rivers comienza su primera día en Malory Towers, pero espera que su pasado no le persiga en su nueva vida.

Temporada 1. 13 episodios de 30 minutos

Cosmo

VAN DER VALK [T2]

Simon ‘Piet’ Van der Valk (Marc Warren) es un comisario de la policía de Ámsterdam tan cínico como eficaz. En su larga trayectoria, este detective con un sano desprecio por sus superiores ya lo ha visto casi todo. Pero los criminales de la ciudad de los canales nunca dejan de sorprenderle.

Van der Valk (2020-) es un thriller policiaco producido por la cadena ITV. La serie se basa libremente en las novelas de Nicolas Freeling sobre el detective neerlandés y en su primera encarnación televisiva, la célebre Van der Valk (1972-1992). Y reinventa este clásico de la televisión británica trasladando la acción al presente y acompañando al protagonista de un equipo renovado y diverso.

Además, en esta segunda temporada una mujer sacudirá la predecible existencia de Van der Valk. Lena Linderman, a quien encarna la actriz Loes Haverkort (Más allá de la tentación), pondrá un poco de romance en la vida del detective. “Él siempre trata de encontrar el amor en su vida. Al comienzo del primer capítulo hay una trama amorosa y eso me ha dado la oportunidad de ser mucho más desenfadado, cosa que no se suele ver cuando investigo un asesinato”, explica Warren sobre su personaje.

Temporada 2. 3 episodios de 90 minutos