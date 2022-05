Revilla “reprende” a Susanna Griso y desvela quien escribe en sus redes sociales

“Espejo Público”, siempre al día de la actualidad, mantiene estos días en su programación las informaciones sobre el espionaje a miembros del Gobierno con el sistema Pegasus. Para hablar del tema, su presentadora, Susanna Griso, llamó al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que intervino para valorar la crisis que vive el Ejecutivo tras hacerse público el posible hackeo de varios teléfonos, entre ellos el del presidente Pedro Sánchez. Con su habitual sorna, Revilla dijo encontrarse alejado de esa posibilidad por su escaso o nulo uso de las nuevas tecnologías y móviles sencillos. Y aprovechó la ocasión para “regañar” a Griso y confesar públicamente que algunos miembros de su familia tienen las claves y publican con su consentimiento en sus perfiles de las redes sociales.

“Es de casi otro siglo”, explicaba la periodista sobre el teléfono móvil del presidente cántabro, y pidió al político que lo enseñara a cámara. “He apretado la «s» y sale Susanna Griso”, bromeó Revilla ante las cámaras al tiempo que recalcaba que “ni whatsapp, ni acceso a internet”. En ese momento es cuando ha puesto el ejemplo de “si me llamas tú, me pongo. Quiero llamarte y marco”. “Llámeme presidente”, le ha animado Griso que no vio venir la “pulla”: “Te llamo mucho pero no te pones nunca”.

Entre risas, la periodista ha hecho un esfuerzo para desmentirlo: “`Pero bueno, pero qué me estás diciendo, ¿Cómo que me llamas mucho pero no me pongo nunca?”. “Me oyes”, preguntó él. “Sí “dijo Griso. “Para qué quiero más”, terminó diciendo el presidente, que se declara fan de llamar por teléfono y no tanto sms y mensajes de Whatsapp.

Quiso saber Griso si aquello se debía a “problemas de seguridad”, pero Revilla explicó una razón mucho más sencilla: “A mis 80 años no quiero complicarme la vida aprendiendo nuevas tecnologías”. Revilla evita vivir enganchado a las redes sociales. Cuenta que es una persona muy poco interesante a la hora de saber algo de él mismo porque ya lo ha contado todo. “Todo se sabe de mi vida: Mis hijas, el nombre de mi perra, mis operaciones, mis enfermedades. Quién me va a hackear a mí”.

Las autoras

También le sonsacó Griso que aunque es muy activo en las redes sociales, el presidente de Cantabria está muy lejos de volcar ahí él mismo sus opiniones. Confesó que no es él el que hace estas publicaciones, si no alguien de su confianza para hacerlo y que incluso su mujer y su hija tienen las claves... y muchas veces son ellas las autoras de los posts.