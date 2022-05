Roberto Brasero entona un “os lo avisé” sobre Filomena en “El Hormiguero”

El periodista y presentador de “Tu Tiempo” en Antena 3, Roberto Brasero, fue el último invitado de esta semana de Pablo Motos en “El Hormiguero” a donde acudió a presentar su nuevo programa las tardes de los domingos, “Mundo Brasero”. El meteorólogo se divirtió lidiando con su clon, jugó con las hormigas y habló de cuando nos avisó de Filomena y no le hicimos caso y del “encontronazo” que tuvo con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.

Fue Motos el que introdujo el tema de la borrasca que cubrió Madrid de nieve en enero del año pasado: “Tú nos avisaste de Filomena a la perfección y no te hicimos caso”. Pero el presentador de “Mundo Brasero” aclaró que se había encontrado que “hubo gente que sí”. Detalló que en el programa de “Espejo Público”, “estábamos diciendo que a las seis de la tarde había que marcharse a casa. Puedes hacer caso o no, pero nosotros teníamos una previsión de que a las seis de la tarde iba a empezar a complicarse. En Madrid se complica con cinco centímetros y cayeron 50, imagínate”.

Fue entonces cuando quiso dar importancia a las previsiones que se hacen en su trabajo: “son las seis, son las nueve, que era el momento en que salían muchos trabajadores y centros comerciales. En un país ideal habrían dicho, con esta previsión de algo excepcional que es Filomena, que todo el mundo a casa a las seis. ¿Cómo se hace eso? Es difícil, pero ese es el siguiente paso que tenemos que dar, creérnoslo y actuar en consecuencia”.

También reconoció lo falible de la información que manejan y cuántas veces se había dicho que nevaría en Madrid y luego no nieva. “En este caso era al revés, las previsiones se iban cumpliendo e incluso se iba incrementando la cantidad de nieve”, resaltó Brasero, que bromeó con que “pasó como con Pedro y el lobo, que has avisado de anteriores que no se cumplen y esta puede ser igual”.

El “problemilla” con Revilla

Qué podría unir y luego enfadar a Roberto Brasero y Miguel Ángel Revilla. Pues el periodista contó en el programa que todo fue por las lluvias de Cantabria en la Semana Santa: “Revilla se enfadó muchísimo, y además sin razón, una Semana Santa. Ya hemos tenido algún encontronazo y algún encuentro. El encontronazo mal, pero luego el encuentro, bien”. EN otra ocasión, “se enfadó mucho porque estaba al sol y preguntó dónde estaba la lluvia. Nosotros habíamos hecho una previsión y a los dos días llegó la lluvia, pero cuando él lo estaba diciendo no llovía”.